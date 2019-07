Jean-Baptiste Marteau marié : le journaliste de France 2 a épousé Bruno

Une heureuse nouvelle pour le couple. Toujours auprès de nos confrères, Jean-Baptiste Marteau révèle avoir la chance de ne pas faire partie de "ceux qui souffrent d'homophobie". "Je suis un privilégié", estime-t-il. Très investi dans l'association Le Refuge, soutien des jeunes victimes d'homophobie, le journaliste est aussi le cofondateur d'une association LGBT au sein du groupe France Télévisions.

Rappelons que c'est en octobre dernier, à l'occasion de la journée internationale du coming out, qu'il s'était publiquement exprimé sur son homosexualité. "C'est la journée internationale du #ComingOut. Je pense à tous ces jeunes homos qui n'osent en parler à personne, qui se sentent abandonnés, perdus. Je veux leur dire qu'ils ne sont pas seuls! On peut être heureux, réussir sa vie perso et pro en étant homosexuel #ComingOutDay", avait-il écrit sur Twitter. Un tweet qu'il avait rédigé "dans le métro, de manière très naturelle, sans imaginer qu'[il] allait recevoir des milliers de messages", comme le raconte aujourd'hui le joker de Marie-Sophie Lacarrau au JT de 13 heures de France 2.



Toutes nos félicitations aux heureux mariés !