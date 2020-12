Jean Benguigui en très petite forme : "Le coeur, les reins, plus rien ne fonctionne..."

La crise sanitaire actuelle est un boulet accroché au pied de tous, depuis bien trop longtemps. Pour Jean Benguigui, la marche devient de plus en plus difficile. Invité sur le plateau de l'émission Le Show De Luxe, sur Non Stop People le mardi 8 décembre 2020, le comédien a avoué qu'il avait été épargné par le coronavirus... ce qu'il ne l'empêche pas d'être en petite forme. "Ça me fait chier, a-t-il expliqué de but en blanc. En même temps, je ne suis pas en très bonne santé. Je suis plein de comorbidités comme on a à cet âge. Le coeur, les reins : plus rien ne fonctionne en vieillissant ! Vous allez voir, c'est assez étonnant comme expérience."

Je ne voudrais pas attraper la saloperie parce que si je l'attrape je crève

Difficile de savoir comment se passeront les fêtes de fin d'année pour Jean Benguigui. Mais elles se dérouleront sans doute à l'aide de gel hydroalcoolique et de gestes barrières. Avouant sans gêne qu'il fait partie des "populations à risques", l'acolyte de Laurent Ruquier n'a qu'une hâte : que tout ceci s'arrête. Que la vie reprenne son cours. "Je ne voudrais pas attraper la saloperie parce que si je l'attrape je crève, précise-t-il. Donc je fais attention. Mais j'attends le vaccin quoi !"

En avril prochain, Jean Benguigui célèbrera ses 77 ans. La retraite n'est, cela dit, pas une option. Pilier de l'émission Les Grosses Têtes, époque Philippe Bouvard, l'animateur a retrouvé son poste à la radio en janvier 2016. On l'a également vu en 2020 dans la série Les copains d'abord ainsi que sur le plateau de tournage du film Ty Avaloù de Vanessa Le Reste - dont la sortie semble encore incertaine. "Je voudrais qu'on se souvienne que j'étais sympathique, gentil et qu'on se souvienne surtout, pour tous ceux qui me connaissent bien, que je suis autre chose que ce que je montre" espère-t-il, faisant le bilan de sa folle existence. Nul doute que son souhait sera exaucé en temps voulu...