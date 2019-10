Jean-Charles déjà éliminé des 12 Coups de midi : ce qu'il va faire de ses gains

C'est déjà la fin de l'histoire entre Jean-Charles et Les 12 Coups de midi (TF1). Après cinq participations, le jeune homme de 22 ans originaire de Barlin (Hauts-de-France) qui a fait chuter Paul le 10 octobre a été éliminé ce mardi 15 octobre 2019. C'est lors du "Coup fatal" face au nouveau Maître de midi Julien qu'il a perdu pied. Un départ sur lequel il s'est confié.

"J'ai perdu mes moyens à la fin du chrono. J'ai ressenti de la déception, mais après avoir éliminé Paul, je me dis que tout ce qui est arrivé n'est que du bonus. Je suis déçu, mais ce n'est pas à cause des gains... Je me plaisais bien sur le plateau !", a confié le candidat qui a perdu beaucoup de poids.

Bien qu'il ne soit pas resté longtemps dans Les 12 Coups de midi, Jean-Charles est tout de même reparti avec 8 150 euros de gains. Et il sait déjà comment les utiliser : "Avec mes gains, je vais certainement m'acheter une nouvelle voiture et faire plaisir à mes proches. Voyager, aussi." Lors d'une émission, il avait admis auprès du présentateur Jean-Luc Reichmann qu'il n'avait jamais voyagé. Il rêve donc de partir au Japon, en Italie ou au Royaume-Uni.

Après avoir éliminé Paul, Jean-Charles s'était confié à nos confrères de TV Mag. "Avant l'enregistrement, j'avais prévenu les candidats en coulisses que si jamais ils étaient encore dans le vert, je choisirais Paul pour le duel. Comme j'étais moi-même dans le rouge, j'ai tenté le tout pour le tout et ça a fonctionné. Un jour, ma soeur m'avait dit : 'C'est toi qui détrôneras Paul.' Je ne la croyais pas, je ne savais même pas que Paul était encore dans le jeu avant de me rendre sur le tournage. Mais finalement, à ma grande surprise, elle avait raison", avait-il révélé.