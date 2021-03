Jean-Christophe Lagarde arrêté chez lui avec des armes : tentative de suicide du patron de l'UDI ?

Mais que s'est-il passé exactement dans la nuit du mercredi 10 au jeudi 11 mars, du côté de Drancy en Seine-Saint-Denis ? Europe 1 et l'AFP relatent que Jean-Christophe Lagarde, député du département et président de l'UDI, a été arrêté par la police à son domicile. Une tentative de suicide a été évoquée et l'élu a été placé en garde à vue pour répondre de la présence d'armes chez lui....

Le site d'Europe 1 affirme que les proches de l'homme politique, âgé de 53 ans, ont appelé la police aux alentours de 1 heure du matin, en relatant qu'il aurait fait une tentative de suicide et qu'il était armé. Une voiture de police s'est alors rapidement rendue sur place et les policiers auraient entendu une détonation aux abords de sa maison de Drancy. Mais Jean-Christophe Lagarde était en réalité bien vivant et a démenti la moindre tentative de suicide. Ses proches ont cependant maintenu qu'il serait dans un état dépressif. Sauf que l'histoire ne s'est pas arrêtée là.

La police a alors trouvé l'homme politique en possession de plusieurs armes longues et de poing. Jean-Christophe Lagarde a été placé dans la foulée en garde à vue pour détention d'arme. Il est entendu depuis 5h du matin dans les locaux de la police judiciaire de Seine-Saint-Denis, ont confirmé le parquet de Bobigny et une source policière. Des vérifications devraient être menées sur ces armes, sans doute pas toutes officiellement déclarées.

Jean-Christophe Lagarde, au coeur de plusieurs polémiques dans sa ville de Drancy, avait été mis en cause dans un livre publié l'an dernier intitulé Le Maire et les Barbares écrit par la journaliste de l'AFP Ève Szeftel. Elle l'y accusait de clientélisme. Ce dernier avait réagi violemment, voulant saisir la justice en représailles.

Cette garde à vue du patron de l'UDI intervient à un moment où le monde politique est déjà chamboulé par des affaires judiciaires allant de l'ancien président Nicolas Sarkozy à l'ex-maire de Levallois Patrick Balkany...