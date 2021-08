Jean-Daniel (L'amour est dans le pré 2021) bouleversé par Céline, larmes pour Zakia

Ce lundi 30 août 2021, M6 a donné le coup d'envoi de L'amour est dans le pré 2021 avec une première salve de speed-datings. Pour ce premier numéro, les caméras ont notamment suivi les rendez-vous de Jean-Daniel, en présence de la présentatrice Karine Le Marchand, qui commentait de son côté confortablement installée dans son fauteuil roulant.

À 54 ans, Jean-Daniel est en quête d'amour depuis de nombreuses années maintenant. Ce vigneron et éleveur bovin originaire de Suisse et hypersensible assure toutefois être prêt à "aimer à fond" et pour être sûr de se donner toutes les chances, il a sélectionné huit prétendantes pour venir le rencontrer à Paris.

C'est la charmante Zakia (53 ans) qui est entré dans la danse la première, une grenobloise d'origine kabyle. Célibataire depuis plus de sept ans, elle a eu un coup de coeur pour Jean-Daniel lors de la diffusion de son portrait. Après échanges de cadeaux attentionnés, place à la discussion, laquelle se trouve être fluide et spontanée. Jean-Daniel est même ému aux larmes à la fin de leur rendez-vous : "Je suis bouleversé."

L'agriculteur poursuit tout de même sa séance de rencontres et Anne-Marie, Chantal et Florence se succèdent. Jean-Daniel perd parfois le concept de séduction, n'hésitant pas à parler... des ovaires de sa vache adorée Pacotte et de ses risques de développer un kyste. Un sujet pas très glamour et pourtant, sa bonne humeur et sa facilité à communiquer fait mouche à chaque fois. Toutes sont folles de lui !

Lorsque débarque Nadine, Jean-Daniel semble conquis, notamment pas son physique très agréable à regarder : "Nan mais t'as vu ce corps ! Je n'en reviens pas", lâche-t-il à plusieurs reprises après son départ. Ses esprits retrouvés, l'agriculteur termine cette séance de speed-dating par une visioconférence avec Céline, une compatriote Suisse. Son courrier l'avait beaucoup marqué car Céline lui avait parlé de son traumatisme crânien et de ses 19 fractures subies suite à un accident. Des confidences qui avaient alors fait pleurer Jean-Daniel. À la fin de leur rendez-vous, Jean-Daniel est complètement séduit. "C'est ce que je cherche chez une femme, il y a tout, il y a du charme, de l'élégance, de la beauté...". Au moment de faire son choix, Jean-Daniel décide d'inviter chez lui Zakia et Céline.