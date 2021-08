Karine Le Marchand en fauteuil roulant dans L'amour est dans le pré : l'animatrice révèle la raison

Le rendez-vous est pris ! Le 30 août prochain, les téléspectateurs auront enfin le plaisir de découvrir le premier épisode de la nouvelle et 16e saison de L'amour est dans le pré. Des mois après la diffusion des portraits des agriculteurs, il sera temps de les voir en action et se donner toutes les chances pour trouver l'amour. Karine Le Marchand sera comme toujours au premier rang et les accompagnera tout au long de l'aventure. Dans ce premier épisode tant attendu, elle se trouvera même très confortablement installée... dans un fauteuil roulant.

"Je me suis fait opérer du pied en mars, un peu plus tard que prévu à cause de la Covid-19", a-t-elle expliqué lors d'une interview accordée à Télé Magazine et parue ce 18 août. Eh oui, souvenez-vous, Karine Le Marchand a souffert d'un Hallux Valgus, une déformation au pied plus communément appelée "oignon". Ainsi, elle a dû subir une intervention pour s'en débarrasser, laquelle est survenue pile au moment du tournage de L'amour est dans le pré. Plutôt que d'attendre la fin de sa convalescence, Karine Le Marchand a décidé de tout simplement "assumer (son) pied dans le plâtre". Un plâtre d'autant plus facile à assumer qu'il a été customisé selon le thème de l'émission. "Je leur ai proposé de fleurir ma chaise roulante. On a même recouvert l'affreuse chaussette post opératoire d'un collant orné de fleurs en tissu", a-t-elle confié lors de son entretien avec nos confrères. Et de conclure, ravie : "J'ai trouvé ça super sympa !"

Cette année, ce sont onze nouveaux agriculteurs qui se lancent à la conquête du grand amour. Il y a Valentin (producteur de fleurs comestibles et maraîcher de 27 ans), Vincent "le Provençal" (dresseur de chevaux en liberté), Jean-François (éleveur de brebis et porteur funéraire a 48 ans), Sébastien (lavandiculteur et éleveur de vaches Aubrac de 46 ans), Jean-Daniel (vigneron et éleveur de vaches Hérens de 53 ans), Hervé (éleveur de vaches laitières et polyculture de 42 ans), Franck (sylviculteur et maraicher de 46 ans) et Vincent "le Vigneron" (51 ans). Du côté des femmes, on retrouvera Nathalie (éleveuse de veaux sous la mère de 49 ans), Delphine (arboricultrice bio de 47 ans) et Paulette (éleveuse d'ânes de 62 ans).