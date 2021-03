Karine Le Marchand opérée d'un oignon : son cliché très drôle juste après l'opération

Le 5 mars 2021, Karine Le Marchand a dû se rendre à l'hôpital pour subir une intervention chirurgicale. Mais contrairement à de nombreux candidats de télé-réalité, il ne s'agit en aucun cas de chirurgie esthétique mais bien d'une opération pour la santé... de son pied ! Au naturel avec une charlotte sur la tête, l'animatrice de l'émission L'amour est dans le pré a fait un selfie sur son lit d'hôpital juste avant son opération. "0 make up, 100% bétadine, Bye bye pied pourri" écrit-elle en légende avant de préciser la nature de son problème, un "hallux valgus" (une déformation au pied plus communément appelée "oignon").

Quelques heures plus tard, la maman d'Alya a partagé un second cliché juste après l'intervention effectuée par le docteur Levy. Souriante, Karine semble soulagée d'avoir enfin réglé son problème de pied et ose même une petite pointe d'humour. "C'est fait ! Bon pied (dans 2 mois) Bon oeil !" ajoute-t-elle sur son cliché. Une bonne chose de faite pour la présentatrice de l'émission Opération Renaissance qui pourra enfin remettre des escarpins ou des talons sexy sans souffrir le martyr dans ses chaussures.

Côté carrière, Karine a récemment confié sur Instagram qu'elle travaillait sur une nouvelle émission portant sur les personnes transgenres. En légende d'un cliché dévoilant les coulisses du tournage, elle écrivait : "Après plus d'un an d'enquête et de casting, sous le regard bienveillant de ma réalisatrice chouchoute Delphine Cinier, ça y est on est partis pour quelques mois de tournage/montage exaltants. Merci à nos 3 témoins de me faire confiance et de m'ouvrir leur coeur."