Jean-Daniel (L'amour est dans le pré) bientôt en couple ? "Il y a peut-être quelque chose..."

Jean-Daniel faisait partie des agriculteurs qui ont fait le point sur leur aventure et leur vie amoureuse lors du bilan de L'amour est dans le pré 2021 diffusé le 29 novembre, sur M6. Et il a surpris Karine Le Marchand.

C'est avec un "petit look de hipster" que le viticulteur et éleveur de vaches Hérens de 54 ans a fait son apparition. Et comme l'a fait remarquer la présentatrice de 53 ans, il était canon. "C'est ça la vie un peu particulière. Une vie différente", a-t-il tout d'abord confié. Intriguée, Karine Le Marchand a eu bien du mal à lui tirer les vers du nez. "Je dis quand même aux téléspectateurs qu'il s'est mis la tête à l'envers. Il était à moitié à poil sur la table hier soir", a-t-elle précisé. Un détail que Jean-Daniel aurait sans doute préféré garder secret.

Il était ensuite temps de revenir sur son aventure. Après douze ans de célibat et quatre ans d'abstinence, l'agriculteur espérait rencontrer la femme de sa vie parmi les huit prétendantes sélectionnées pour le speed-dating. Il a finalement partagé cette belle expérience avec Zakia, une grenobloise d'origine kabyle âgée de 53 ans, et avec Céline, une compatriote Suisse de 45 ans. S'il était enflammé après ces rencontres, le soufflet est vite retombé lors du séjour à la ferme. "Je me suis vite rendu compte que la séduction n'était pas là de mon côté", a-t-il précisé.

Cela ne s'est pas très bien passé avec Zakia. Il s'est vite aperçu que ça ne collerait pas avec elle, à cause de son fort caractère. "Une personne avec un trop fort tempérament, incompatibilité d'humeur", a-t-il déclaré. On se souvient en effet de leur dîner sous haute tension. Il était en revanche plus attiré par Céline. Mais cette dernière voyait bien qu'il n'y avait aucune séduction et qu'ils n'étaient peut-être que de simples amis. "Je suis toujours en contact avec Céline. Je reste toujours un peu peureux et méfiant comme j'ai souffert par le passé. Je me suis rendu compte qu'on ne pourrait peut-être pas partager une vie de la même manière", a-t-il confié.

Malgré tout, Jean-Daniel n'a pas été déçu de son expérience. Il a eu "des pistes tranquilles" depuis. "Il y a peut-être quelque chose qui est en train de se faire", a-t-il conclu. Il préfère pour l'heure rester discret sur le sujet, car rien n'était fait.