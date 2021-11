Jean-Daniel (L'amour est dans le pré) métamorphosé : son nouveau look surprend

Lundi 22 novembre 2021, M6 a diffusé la première partie du bilan. L'occasion de prendre des nouvelles d'Hervé et Stéphanie, Delphine, Vincent et Marie-Jeanne, Jean-François et Mélanie et Franck et Cécile. Bien que ses confidences n'aient pas été diffusées cette semaine, Jean-Daniel est apparu à l'écran. Et il a beaucoup changé !

On aurait pu croire que le viticulteur et éleveur de vaches Hérens de 54 ans était passé entre les mains expertes de la reine de la mode Cristina Cordula. Lors du tournage du bilan, Jean-Daniel a surpris Karine Le Marchand et sans doute certains téléspectateurs avec son nouveau look. L'agriculteur est venu vêtu d'un pantalon noir, d'une chemise blanche et d'un veston noir. Et il affichait désormais une barbe, ainsi qu'une boucle d'oreille à l'une de ses oreilles. "Dis donc, c'est quoi ce petit look ? Certains se sont transformés en hipster. Très bien, parfait", a plaisanté la présentatrice de 53 ans.

Lors de son aventure, c'est en effet sans barbe et avec un look bien plus décontracté qu'il était apparu avec l'espoir de trouver le grand amour, après avoir connu une grosse déception il y a douze ans. Il a partagé cette belle expérience avec Zakia, une grenobloise d'origine kabyle âgée de 53 ans, et avec Céline, une compatriote Suisse. Malheureusement pour lui, cette dernière n'a très vite vu en lui qu'un simple ami et n'a pas tardé à le lui dire. Un coup dur pour l'homme de 54 ans qui avait eu un véritable coup de coeur pour elle. Sa concurrente, elle, espérait pouvoir aller plus loin avec l'agriculteur. Mais, à la suite d'un dîner sous haute tension, tous deux se sont bien rendus compte qu'ils n'étaient pas faits l'un pour l'autre.

C'est donc seul que Jean-Daniel avait terminé l'aventure L'amour est dans le pré 2021. Reste à savoir si depuis, il a trouvé chaussure à son pied. La réponse le 29 novembre prochain. Rappelons qu'il espérait rencontrer une femme âgée entre 45 et 54 ans, sincère, fidèle, amoureuse de la nature et des animaux. Autres détails importants : qu'elle réussisse à l'apaiser et ne "monte pas à plus de 42" au niveau de la taille du pantalon.