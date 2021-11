Jean-Daniel (L'amour est dans le pré) finit seul : Céline et Zekia ont décidé de partir !

Jean-Daniel était de retour dans L'amour est dans le pré lundi 8 novembre 2021. Le vigneron et éleveur bovin de 54 ans a continué de faire découvrir son univers en Suisse à ses deux prétendantes Zakia et Céline mais malheureusement, la séduction était encore une fois loin d'être au rendez-vous.

Alors qu'il lui a été demandé à plusieurs reprises de s'ouvrir un peu plus et de se confier sur ses sentiments, Jean-Daniel n'y est pas parvenu, préférant toujours parler de son métier ou de ses vaches. Sa distance avec Zakia peut s'expliquer par le fait que l'agriculteur a été refroidie par ses pressions lors d'un dîner. Il estimait alors qu'elle n'était tout simplement pas faite pour lui. Un ressenti qui s'est confirmé lors du dernier épisode, où ils n'ont échangé que des discussions cordiales. En revanche, Jean-Daniel a eu un véritable béguin pour Céline. Problème, sa compatriote Suisse ne partage pas ses sentiments et ne voit en lui qu'un bon ami.

Lors d'une soirée en compagnie d'amies de Jean-Daniel, elle a avoué d'ailleurs avoir des réserves et regretter sa difficulté à se projeter dans un avenir romantique. Céline ne veut alors pas être celle qui pourrait l'aider à se libérer et a donc pris la décision de partir. Même décision du côté de Zakia, beaucoup plus déçue de son aventure.

Les deux prétendantes lui ont annoncé dès le lendemain, après une dernière après-midi dans la nature. Jean-Daniel reste donc sur une touche d'inachevée et c'est avec un pincement au coeur qu'il s'est résolu à les laisser partir. Si le départ a été courtois et sans sentiment pour Zakia, Jean-Daniel a en revanche été très secoué par celui de Céline, se retenant même de lâcher quelques larmes.