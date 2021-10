Jean-Daniel (L'amour est dans le pré) finira-t-il seul ? Dîner sous haute tension et grande désillusion

Le vigneron et éleveur bovin de 54 ans était de retour dans L'amour est dans le pré 2021 du 18 octobre. Jean-Daniel a fait venir chez lui Zakia et Céline (45 ans). Et la suite du séjour a été mouvementée.

Direction l'étable pour s'occuper des vaches de Jean-Daniel. Pour impressionner ses dames, l'agriculteur leur a fait une démonstration avec l'un de ses taureaux. L'occasion pour Zakia et Céline de découvrir qu'il avait une relation fusionnelle avec ses animaux. "Mais on n'est pas dans la séduction. En tout cas pour moi", a toutefois confié Céline. Sa concurrente, elle, était plus réceptive et même conquise par Jean-Daniel. Mais pour l'heure, les faveurs de l'agriculteur étaient davantage pour Céline. Il l'a donc rapidement vue en tête-à-tête pour faire plus ample connaissance. Car lors de leur premier rendez-vous au restaurant, on ne peut pas dire qu'il lui a vraiment donné la parole. Fort heureusement, Céline n'était pas fermée et a vite compris qu'elle avait la préférence de l'agriculteur. Mais ce dernier a vite été déstabilisé, car sa prétendante ne voyait en lui qu'un simple ami.

Malgré tout, il a invité Zakia au restaurant et l'a vite complimentée sur sa tenue. Une petite robe rouge qui prouvait qu'elle souhaitait être dans la séduction. Jean-Daniel en revanche n'a pas fait un gros effort vestimentaire comme le lui a fait remarquer sa prétendante. S'en est alors suivi un débat sur les vêtements. Et l'agriculteur a fait savoir qu'il n'accepterait pas facilement si on lui demandait de changer de vêtements. "Ses questions un peu impertinentes... Je n'aurais peut-être pas posé les jalons comme ça au premier repas", s'est-il agacé. Le ton est vite monté lors du dîner quand l'agriculteur a fait savoir qu'il ne savait pas où cela allait les mener. Exit Zakia dans son coeur donc, il misait tout sur Céline... alors qu'elle ne voyait à priori pas plus qu'un ami en lui.