Jean Dujardin défend son nouveau projet : sa femme Nathalie Péchalat à des milliers de kilomètres, elle s'éclate

L'actualité de Jean Dujardin s'enchaîne à toute vitesse. Alors qu'il vient à peine d'être nommé pour le trophée de meilleur acteur aux César 2023 pour son rôle dans le film Novembre de Cédric Jimenez, l'acteur oscarisé est déjà en pleine promotion pour un autre long-métrage : Sur les chemins noirs, de Denis Imbert. Un projet adapté d'un roman de Sylvain Tesson, qui raconte le voyage d'un écrivain à travers la France rurale et qui est attendu dans les salles obscures françaises pour le 22 mars prochain.

L'acteur français de 50 ans y tient le premier rôle, et c'est donc tout naturellement qu'il était présent à la projection en avant-première du film jeudi 26 janvier 2023. Celle-ci avait lieu au cinéma Pathé Gare du Sud à Nice et outre l'interprète d'Hubert Bonisseur de La Bath dans la saga OSS 117, on a pu apercevoir Denis Imbert, le cinéaste qui a mis à en image le projet, ainsi qu'un autre grand nom du cinéma français : François Cluzet, venu avec sa femme Narjiss Falcoz pour l'occasion.

Mais si Jean Dujardin n'était quant à lui pas accompagné de celle qui partage sa vie depuis 2014 et son divorce avec Alexandra Lamy, Nathalie Péchalat, c'est tout simplement car cette dernière est actuellement bien occupée en ce moment même, elle aussi. La mère de ses enfants Jeanne et Alice se trouve à plusieurs milliers de kilomètres de son amoureux ! En effet, l'ancienne sportive professionnelle de 39 ans est actuellement à Espoo, en Finlande, pour les championnats d'Europe de patinage artistique.

Loin des yeux près du coeur

Si elle a elle-même remporté cette compétition à deux reprises, en 2011 et en 2012, lorsqu'elle était encore danseuse sur glace professionnelle, c'est aujourd'hui en tant que commentatrice et chroniqueuse pour la chaîne Eurosport qu'elle participe à cet événement international. Elle n'hésite d'ailleurs pas à partager son travail et les coulisses de ces championnats sur ses réseaux sociaux, en particulier par le biais de son compte Instagram où elle est suivie par près de 74 000 personnes.