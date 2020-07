Jean-François Garreaud : Mort de l'acteur de Plus belle la vie et Sous le soleil

Le monde de la comédie est en deuil. L'acteur français Jean-François Garreaud est mort à l'âge de 74 ans, le 9 juillet 2020. C'est France Bleu Périgord qui a révélé cette triste disparition. Selon nos confrères, l'artiste est mort dans sa maison de Saint-Jory-de-Chalais, en Dordogne, département d'où était originaire son père.

Après avoir été carreleur dans sa jeunesse ou comptable de restaurant en intérim, Jean-François Garreaud s'est pris de passion pour la comédie. Son rêve, il en a fait une réalité puisqu'il a réussi à percer dans le milieu. Grâce à son talent incontestable, il a eu la chance d'avoir plusieurs rôles au cinéma. Les spectateurs ont notamment pu le voir dans Violette Nozière (1977) de Claude Chabrol, Une histoire simple (1978) de Claude Sautet, I... comme Icare (1979) de Henri Verneuil, Le Battant (1982) d'Alain Delon ou plus récemment dans La Fête des Mères (2018) de Marie-Castille Mention-Schaar.

Jean-François Garreaud s'est également illustré à la télévision. Il est connu pour avoir incarné le commandant Michel Lemarchand dans la série La Crim' (1999 à 2006), aux côtés de Didier Cauchy, ou le rôle du diabolique Léonard Vassago dans Plus Belle la vie en 2007. En 2002, il a eu le plaisir de retrouver Alain Delon dans plusieurs épisodes de Fabio Montale. Il a également joué dans la série à succès de TF1 Sous le soleil, sous les traits de Claude Lacroix, en 1995. Plus récemment, il a fait des apparitions dans Commissaire Magellan, Candice Renoir, Nina et Mongeville.

Jean-François Garreaud a aussi joué dans des pièces de théâtre. La dernière remonte à 2012. Il s'agissait de La Dame au petit chien de Claude Merle.

Nous adressons toutes nos condoléances à ses proches.