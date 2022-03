Jean-François (L'amour est dans le pré) et Mélanie, la rupture ? Les détails troublants

Leurs fans ont du mal à croire à cette éventualité tant c'était une évidence entre Jean-François et Mélanie. Rappelons que tous deux habitent non loin de l'autre, en Ardèche, et qu'ils avaient des connaissances en commun. Ils ne s'étaient pourtant jamais croisés. Il a fallu que la belle brune s'inscrive en tant que prétendante afin de rencontrer l'agriculteur pour que leurs routes se croisent enfin. Et lors du speed-dating, ils ont eu un véritable coup de foudre. Lors du séjour à la ferme, ils ont donc rapidement échangé leur premier baiser. Et c'est ensemble qu'ils sont venus au bilan. A l'époque, le projet de créer une famille n'était pas d'actualité. Ils voulaient simplement être heureux ensemble. "Ce que je veux, c'est qu'on ait une envie commune et qu'on l'amène tous les deux. C'est ça le plus joli je trouve", avait notamment déclaré la jeune femme.