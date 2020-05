Jean-François Piège : La grossesse de sa femme enthousiasme Jake Gyllenhaal

2020 ne sera pas seulement synonyme de crise sanitaire et de pandémie de coronavirus pour Jean-François Piège, mais aussi d'un nouveau bonheur. Dans quelques mois, le célèbre chef étoilé de 49 ans accueillera un deuxième enfant avec sa femme Elodie.

L'ancien juré de Top Chef avait révélé l'heureuse nouvelle en mars dernier, lors de son passage dans l'émission Audrey & co présentée par Audrey Crespo-Mara sur LCI. "Comme mon épouse est enceinte, on fait extrêmement attention, on reste vraiment confinés chez nous pour ne faire prendre aucun risque à Elodie, et de toute façon pour éviter toute contamination", avait lâché, l'air de rien, Jean-François Piège. Le propriétaire du Grand Restaurant, situé dans le 8e arrondissement de Paris, est déjà le papa d'un garçon prénommé Antoine.

Pour la première fois depuis la révélation de sa grossesse, Elodie Piège a dévoilé sa silhouette de femme enceinte sur Instagram le 5 mai 2020. Elle s'est photographiée face au miroir du hall d'entrée d'un immeuble, habillée d'une longue robe qui recouvre son ventre déjà bien arrondi. Elle portait également un masque, l'accessoire indispensable du moment. La photo est accompagnée d'un émoticône poussin en légende.