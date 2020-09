Jean-François Poron (Le Masque de fer, Navarro...) : Mort du comédien de 84 ans

Jean-François Poron, discret comédien à la carrière prolifique, est mort. Une triste nouvelle confirmée par son agent Babette Pouget et rapportée par Jean-François Guyot de l'AFP. Il est décédé le 3 septembre, dans le Sud de la France, des suites d'une infection pulmonaire sans lien avec la pandémie de coronavirus a appris Purepeople.com.

Né dans le chic 6e arrondissement de Paris en 1936, Jean-François Poron avait assez vite embrassé la carrière de comédien, se formant sur les bancs de l'incontournable Cours Simon. Dans les années 1950, il s'était ainsi lancé au cinéma, à la télévision et sur les planches. En 1954, son premier rôle sur grand écran était dans L'Air de Paris de Marcel Carné alors que, trois ans plus tard, on le retrouvait dans la pièce Péricles, prince de Tyr de William Shakespeare. En 1959, il faisait ses premiers pas sur le petit écran dans la série En votre âme et conscience (dans l'épisode L'Affaire Troppman), de Claude Barma.

Bien que peu connu du grand public, Jean-François Poron avait cependant tenu des rôles majeurs, notamment dans les films La Princesse de Clèves de Jean Delannoy (en 1961) ou dans Le Masque de fer d'Henri Decoin (en 1962). Son dernier rôle au cinéma remontait à 2012, dans Ce que le jour doit à la nuit d'Alexandre Arcady. Un retour au cinéma après une longue pause remontant à la fin des années 1980.

À la télévision, le défunt comédien très apprécié du milieu avait joué dans des séries populaires, apparaissant ainsi dans Une femme d'honneur, Maigret ou encore Navarro. Enfin, au théâtre, il avait arpenté les planches dans plus d'une dizaine de pièces.

Toutes nos condoléances à ses proches.