Jean Galfione : Que devient l'ancien champion d'athlétisme ?

Si l'on parle de saut à la perche, les Français vous répondront sûrement Renaud Lavillenie, la star de la discipline, qui a régné sans partage pendant plus de dix ans, mais avant lui la France a eu la chance d'avoir un athlète tout aussi exceptionnel en la personne de Jean Galfione. Le beau blond né à Paris en 1971 a marqué les livres d'histoire du sport français en devenant champion olympique en 1996 aux Jeux Olympiques d'Atlanta. Une consécration pour celui qui deviendra par la suite le premier Français à franchir la barre des six mètres, le 6 mars 1999.

Jean Galfione se jette à l'eau

Des performances magnifiques pour un véritable champion qui prend sa retraite en 2005 pour se consacrer à une autre de ses passions, la voile. L'ancien athlète va même participer à l'une des compétitions les plus prestigieuses de la discipline. En 2007, il fait partie de l'équipage de K-Challenge, lors de la Coupe de l'America. Une épreuve à laquelle il finira 8ème. En parallèle, il devient commentateur sur des compétitions d'athlétisme pour Canal +. Passionné par le grand large et avide de découverte, Jean Galfione va également présenter une série de reportages consacrés aux côtes françaises sur RMC Découverte. À bord d'un voilier, le mari de Catherine, avec qui il a une petite fille, naviguait le long des côtes dans une émission intitulée La mer en face.

Définitivement installé dans sa vie de navigateur, Jean Galfione va prendre part à plusieurs courses mythiques et notamment la Route du Rhum, une course en solitaire qui relie tous les quatre ans Saint-Malo et Pointe-à-Pitre. L'ancien perchiste va y participer à deux reprises, terminant 18ème la première année et devant abandonner la seconde. Une période de doute s'installe après cet échec, mais comme il l'a confié à Ouest France le 19 mai dernier, il va prochainement revenir à la barre d'un nouveau voilier. L'aventure sur les mers continue de plus belle pour l'ancien champion olympique !