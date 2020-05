Jean-Jacques Bourdin arrêté : il "assume" mais dément une infraction et tacle

Mercredi 26 mai 2020, Jean-Jacques Bourdin était sous le feu des projecteurs après que le journal La Montagne a balancé une information peu flatteuse à son sujet.

D'après nos confrères, le célèbre journaliste de RMC de 70 ans a été arrêté dimanche 24 mai dernier par les gendarmes de Saint-Flour pour un gros excès de vitesse. Alors qu'il revenait du Sud de la France par l'A75, au volant de son Audi A6 limousine, il aurait affiché 186km/h au compteur. On est donc bien loin des 130km/h autorisés. Résultat, son véhicule a été immobilisé et son permis provisoirement confisqué. En outre, Jean-Jacques Bourdin n'aurait pas respecté la limite des 100km imposée sur le territoire français depuis le début du déconfinement. Le journal indique qu'il aurait donc reçu une amende salée de 135 euros. Une broutille pour le journaliste star de Bourdin Direct de BFMTV/RMC Découverte.

Au lendemain de cette nouvelle, l'époux d'Anne Nivat a réagi sur son compte officiel Twitter afin de mettre les choses au clair. Le redoutable interviewer a notamment nié l'une des accusations à son égard, et ce, de manière très cash comme il sait si bien le faire. "À tous les donneurs de leçons : excès de vitesse oui et j'assume. Interdiction de déplacement non, j'avais même une double autorisation", a-t-il écrit, passablement irrité.

Une mise au point saluée par la grande majorité de ses abonnés. Pour le reste, le sujet prêtait plutôt à rire étant donné que Jean-Jacques Bourdin est celui qui se charge de jouer les procureurs avec ses invités. "L'arroseur arrosé", "Jean-Jacques Bourdin, les yeux dans les yeux, pouvez-vous affirmer que vous ne nous prenez pas pour des buses ? Les Français veulent savoir !", "Se faire traiter de 'donneurs de leçons' par Jean-Jacques Bourdin...", peut-on lire entre autres dans le fil de commentaires...