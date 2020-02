Jean-Jacques Bourdin et Anne Nivat amoureux au ski : leur break "si nécessaire"

Jean-Jacques Bourdin et Anne Nivat ont tous deux des emplois du temps bien chargés. Alors, lorsqu'ils peuvent se retrouver pour un moment de détente, il vaut mieux l'immortaliser. C'est d'ailleurs ce qu'a fait la grande reporter de 50 ans ce jeudi 20 février 2020. Sur Instagram, elle a posté une jolie photo d'elle et son mari en train de profiter des quelques rayons de soleil offerts par la station de ski Val-d'Isère. "Moments de répit. Si nécessaires", inscrit-elle en légende, visiblement heureuse de se couper de ses activités quotidiennes le temps d'un tranquille séjour à la montagne. Sur le cliché, Anne Nivat pose tendrement sa tête sur l'épaule de Jean-Jacques Bourdin, lequel fixe l'objectif l'air reposé et les joues quelque peu rosées – dû certainement au temps clément dont ils jouissent. La photo a eu vite fait d'attendrir les internautes. "Un peu de douceur dans ce monde de brutes", "Couple sublime", "Je vous adore tous les deux", "Vous êtes magnifiques", les complimentent-ils.

Il faut dire qu'il est plutôt rare de voir les amoureux poser tous les deux. Et lorsqu'ils ne sont pas ensemble, ils vaquent chacun à leurs occupations journalistiques. Jean-Jacques Bourdin continue d'analyser l'actualité politique et de faire le buzz chaque matin sur RMC. Quant à Anne Nivat, elle présente depuis plusieurs mois son nouveau magazine Dans quelle France on vit, sur RMC Story. Micro en main, elle sillonne les territoires de France à la recherche de vérité. Elle s'est notamment déjà intéressée aux Ehpad, aux agriculteurs et plus récemment aux suicides dans les forces de l'ordre. Des sujets lourds qui ne font que lui faire apprécier davantage ses moments intimes partagés avec son mari et père de son fils Louis, né en 2006.