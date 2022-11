Jean (L'amour est dans le pré) "à deux centimètres" de mourir : un drame à l'origine de son nouveau look

A 60 ans, Jean, éleveur de vaches allaitantes qui travaille dans la région Auvergne-Rhônes-Alpes, papa de trois enfants, a tenté sa chance dans l'émission L'amour est dans le pré. Le public a pu le découvrir en février dernier lors de la diffusion de son portrait et ils ont fait la connaissance d'un homme d'une grande sensibilité qui a été trahi pendant des années par une ex-compagne.

Le public l'a donc trouvé touchant et avait alors à peine annoté qu'il lui manquait des dents. Une dentition qui a été mise en avant quelques mois plus tard, lorsque l'émission était de retour pour l'ouverture des courriers. Jean dévoilait en effet un nouveau sourire. "Et c'est Karine Le Marchand qui m'a motivé pour refaire mon soin dentaire, et je n'en suis pas mécontent", avait confié Jean tout guilleret. La révélation de cette nouvelle bouche avait alors fait le buzz.

Cette histoire de dents était donc, à la base, plutôt joyeuse mais comme l'a révélé celui qui a éconduit la rockeuse Nathalie, derrière toute cette histoire se cachait un drame. Un accident plus précisément qui aurait pu l'envoyer six pieds sous terre. "À deux centimètres près, il me tuait", a en effet déclaré Jean à nos confrères de Télé-Loisirs.

Jean a expliqué avoir été victime d'une terrible mésaventure avec un de ses animaux : "J'ai reçu un coup de pied d'un veau de six mois qui faisait du rodéo." Un incident qui a certainement fait très peur à ses trois enfants et qui a eu lieu il y a fort longtemps, "trois ou quatre ans avant l'arrivée de l'émission pour le tournage", comme il le précise ensuite.

Dans l'émission, Jean a fait le choix de poursuivre son aventure avec la réservée Laurence. Ensemble, ils sont allés à Rome et tout laisse à penser qu'ils sont sûrement encore très amoureux l'un de l'autre. Si c'est le cas, Jean doit certainement soutenir sa belle qui est au coeur d'un scandale puisqu'une procédure disciplinaire a été engagée contre elle. La prétendante de Jean a en effet participé au tournage de L'amour est dans le pré alors qu'elle était un arrêt maladie...