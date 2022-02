Jean-Luc Brunel retrouvé mort dans sa cellule : de nouveaux éléments contradictoires révélés...

On en sait un peu plus sur l'affaire Jean-Luc Brunel, avec la parution dans le magazine Paris Match du 24 février 2022 d'une enquête sur l'ex-agent de mannequin, retrouvé mort dans sa cellule de la Santé le week-end dernier. En détention provisoire depuis fin 2020 pour "viols sur mineur", le Français de 75 ans a été retrouvé pendu dans la nuit du 18 au 19 février.

Selon les proches du détenu, ce geste était "prévisible". Il faut dire que Jean-Luc Brunel avait déjà fait deux tentatives de suicide depuis sa cellule de 9 mètres carrés, du quartier "VIP" de la prison. Une source de Paris Match explique qu'il "était 'malade' de savoir que la majorité des gens continuaient de croire qu'il avait servi de rabatteur à Jeffrey Epstein". Malgré ce sinistre contexte, l'hypothèse d'un meurtre n'est pas tout à fait écartée... "Je ne dis pas qu'on l'a tué. Mais, oui, beaucoup avaient intérêt à le voir mort. On ne sait pas ce que cache encore cette affaire...", confie un proche du dossier. Mais qui ? Ceux-là même qui auraient commandité l'assassinat de Jeffrey Epstein dans sa prison new-yorkaise en août 2019 ? Les similitudes entre les deux décès, par pendaison, de nuit, dans une cellule, ne manquent pas d'interpeller.

Dénonçant ce rôle de "rabatteur" qu'on lui attribuait, le fondateur de l'agence Karin Models se considérait comme un "simple" témoin assisté dans cette affaire. Il était pourtant accusé de harcèlement sexuel et de deux viols, dont un sur mineur, par deux femmes : l'ex-mannequin Thysia Huisman et une autre restée anonyme. Huit autres femmes ont aussi été entendues par la justice, mais pour des faits prescrits. Dès la fin des années 1980, le chasseur de mannequins faisait déjà l'objet d'accusations d'abus sexuels sur mineurs, sans jamais être trop inquiété par la justice. Il faut attendre l'arrestation de Jeffrey Epstein en 2019 pour que le nom de son ami Jean-Luc Brunel soit cité.

La fin de l'affaire Jeffrey Epstein ?

Le Français avait été interpellé en décembre 2020 à l'aéroport Charles-de-Gaulle alors qu'il s'apprêtait à prendre un aller simple pour Dakar, avec "une importante somme en argent liquide" dans ses bagages. Mais selon lui, il ne s'agissait que d'un voyage pour passer les fêtes au Sénégal, comme chaque année. Ce n'est qu'au moment de son arrestation qu'on lui aurait appris l'accusation de viol de l'Américaine Virginia Giuffre, qui a été sous la coupe de Jeffrey Epstein lorsqu'elle était mineure. C'est elle qui vient de passer un accord financier avec un autre ami du milliardaire, un certain prince Andrew, lui aussi accusé d'agressions sexuelles.

Le témoignage de Virginia Giuffre auprès de la justice américaine a précipité l'arrestation de Jean-Luc Brunel : elle a affirmé avoir été violée par l'agent de mannequins lors de l'anniversaire de Naomi Campbell à Saint-Tropez en 2001. "Vous me demandez de me souvenir de faits qui ont vingt ans", a-t-il lâché. Retenue en Australie en raison de la pandémie, Virginia Giuffre a finalement pu répondre à sa convocation par la justice française en juin 2021. A son accusation de viol, on lui répond que Jean-Luc Brunel était à l'étranger au moment des faits présumés. L'Américaine s'est alors rétractée et elle a admis "l'avoir confondu avec un autre". Pas de quoi innocenter Jean-Luc Brunel pour autant ?

Si sa mort met fin à la procédure en cours, reste à voir si la justice va chercher d'autres personnes impliquées. Autre personnage clef de cette affaire, Ghislaine Maxwell a quant à elle été reconnue coupable de crimes sexuels en novembre dernier à New York. En détention, sa peine sera prononcée en juin prochain.