Le réalisateur Jean-Luc Godard est mort à l'âge de 91 ans, selon une information de Libération. Le quotidien a appris la triste nouvelle auprès de ses proches ce mardi 13 septembre 2022. L'artiste franco-suisse figure de la Nouvelle Vague et né le 3 décembre 1930 à Paris, nous a quittés en laissant derrière lui une immense carrière marquée par des oeuvres comme A bout de souffle, Pierrot le Fou ou encore Le Mépris. Auteur complet de ses films dont il signe les scénarios, les dialogues ou le montage, Jean-Luc Godard a aussi été producteur et écrivain, ainsi que critique et théoricien du cinéma. Jean-Luc Godard a été en couple avec Anna Karina - décédée en 2019 - de 1961 à 1967 puis avec Anne Wiazemsky de 1967 à 1970. Cette dernière est décédée en 2017. Sa dernière compagne Anne-Marie Miéville, cinéaste et productrice suisse.

Jean-Luc Godard rejoint ses pairs Éric Rohmer, François Truffaut et Claude Chabrol avec qui il avait commencé sa carrière dans les années 1950 comme critique de cinéma. C'est en 1959 qu'il a signé son premier long métrage, A bout de souffle avec celui qui deviendra une icône, Jean-Paul Belmondo. S'essayant à différents genres, il a réalisé Alphaville, film de science-fiction (Ours d'or à Berlin), puis Pierrot le Fou, un road movie encore avec Bébel, devenu un chef d'oeuvre.

Devenu un cinéaste de premier plan dans le monde entier, il vit les événements de 1968 comme une rupture avec le système du cinéma. Il s'est radicalisé politiquement et certains diront marginalisé. Durant cette période ses films sont peu diffusés. À partir de 1974, il expérimente la vidéo avec sa compagne Anne-Marie Miéville, travaille pour la télévision et s'éloigne du cinéma. Les années 1980 marquent son retour au premier plan de la scène artistique avec Sauve qui peut (la vie), puis il signera des films-essais comme Histoire(s) du cinéma. Il avait obtenu le prix du jury du Festival de Cannes pour Adieu au langage en 2014, ainsi que deux César d'honneur, en 1987 et 1998, et un Oscar d'honneur en 2010 pour l'ensemble de sa carrière. En 2018, il reçoit une Palme d'or spéciale pour Le Livre d'image et toute son oeuvre au 71e Festival de Cannes.