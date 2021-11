Jean-Luc Lahaye accusé de viol : Le chanteur placé en détention

Le chanteur Jean-Luc Lahaye , soupçonné d'avoir agressé sexuellement deux adolescentes quand elles étaient âgées de 15 à 17 ans à partir de 2013, ce qu'il conteste, a été mis en examen vendredi pour viol sur mineurs et placé en détention provisoire ce vendredi soir 5 novembre, comme le rapporte l'AFP.

A l'issue de quarante-huit heures de garde à vue dans les locaux de l'Office central pour la répression des violences aux personnes (OCRVP), la vedette des années 1980, âgée de 68 ans aujourd'hui, a aussi été mise en examen par un juge d'instruction pour "agression sexuelle de mineurs de plus de 15 ans, corruption de mineurs" et abus de faiblesse, a précisé une source judiciaire. C'est le JLD (juge des libertés et de la détention) qui l'a fait écrouer.

Pour rappel, l'interprète de Femme que j'aime a été interpellé mercredi dernier avec sa fille Margaux, pour plusieurs motifs : viols et agressions sexuelles sur mineurs de plus de 15 ans, corruption de mineur, abus de faiblesse, atteinte à la vie privée et détention d'images pédopornographiques. Plus tôt dans la journée de ce 5 novembre, le musicien a été déféré devant un juge d'instruction après deux jours de garde à vue. D'après France Info, Jean-Luc Lahaye aurait "nié les faits" qui lui sont reprochés. Quant à sa fille, en mauvaise santé, elle a été remise en liberté jeudi 4 novembre et pourra être interrogée ultérieurement par le juge d'instruction.

Toutes autres gardes à vue ont été levées, sans poursuite à ce stade, à savoir les mères des deux victimes

Jean-Luc Lahaye a déjà eu affaire à la Justice pour des faits similaires, ce qui alourdit grandement son dossier. En 2015, il a été condamné à de la prison avec sursis et a écopé d'une amende pour corruption de mineure. Un passé qui a certainement joué en sa défaveur.