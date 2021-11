Jean-Luc Lahaye accusé de viols : le chanteur déféré devant un juge, il donne sa version des faits

Du nouveau dans l'affaire visant le chanteur Jean-Luc Lahaye, accusé de viols par deux anciennes fans mineures au moment des faits. Ce vendredi 5 novembre 2021, France Info relate que l'interprète de Papa chanteur doit passer devant la justice.

En effet, "Jean-Luc Lahaye est déféré devant un juge d'instruction en vue d'une mise en examen éventuelle, après deux jours de garde à vue", relate le site. Sa garde à vue avait été rallongée comme l'autorise la loi. Le chanteur âgé de 68 ans, interpellé le mercredi 3 novembre, est visé par une myriade de motifs : viols et agressions sexuelles sur mineurs de plus de 15 ans, corruption de mineur, abus de faiblesse, atteinte à la vie privée et détention d'images pédopornographiques. Le journal Le Parisien a publié une enquête dans laquelle on découvre certains détails sordides de ce qui est reproché à l'artiste, concernant des faits survenus en 2013 et 2014 sur deux adolescentes à l'époque âgées de 15 et 17 ans.

Toujours selon France Info, "le chanteur a continué de nier les faits pendant sa garde à vue [effectuée dans les locaux de l'Office central pour la répression des violences aux personnes (OCRVP), NDLR] et a parlé de relations sexuelles consenties entre les adolescentes et lui." C'est ce qu'il devrait maintenir devant le juge s'il veut avoir une chance d'éviter une mise en examen - toutefois fort probable - mais surtout s'il veut éviter un placement provisoire en détention, qui lui pend au nez en raison de son passé judiciaire défavorable. Il a déjà été condamné à de la prison avec sursis et une amende pour corruption de mineure en 2015.

Dans cette affaire, trois femmes avaient été placées en garde à vue en même temps que le chanteur. Sa fille Margaux - dont on a découvert son grave état de santé - soupçonnée de subornation de témoins et complicité de viol sur mineur de plus de 15 ans et qui a été remise en liberté jeudi. Mais aussi les mères des plaignantes, suspectées de non-dénonciation de crime et complicité de viol sur mineur de plus de 15 ans. "La garde à vue de l'une d'elles a été prolongée, tandis que la seconde a été relâchée sans poursuite à ce stade", avait dévoilé l'AFP.

Il reste présumé innocent des faits reprochés ainsi que les autres protagonistes de ces affaires jusqu'au jugement définitif de cette affaire.