Jean-Luc Lahaye : Révélations sur le grave état de santé de sa fille Margaux

L'affaire refait surface. Le mercredi 3 octobre 2021, Jean-Luc Lahaye a été interpellé puis placé en garde à vue. Le chanteur de 68 ans est soupçonné d'avoir abusé sexuellement de deux adolescentes durant les années 2013 et 2014. Visé par des accusations de viols, de corruption de mineurs, d'abus de faiblesse, d'atteinte à la vie privée et de détention d'images pédopornographiques, il n'est pas le seul membre de la famille à devoir rendre des comptes à la justice. Sa fille Margaux, 37 ans, a également été placée en garde à vue pour "complicité de viol" et "subordination de témoin".

L'état de santé de Margaux Lahaye lui a permis de retrouver sa liberté plus tôt que prévu. Paraplégique depuis une chute accidentelle, la fille de Jean-Luc Lahaye a été relâchée en raison de son handicap. Accusée d'avoir fait pression sur les deux victimes pour qu'elles s'astreignent au silence et d'avoir aidé son père à les séduire, elle sera entendue librement, selon les informations du journal Le Parisien. Quant à l'interprète de Papa Chanteur, il serait toujours dans les locaux de L'Office Central pour la Répression des Violences aux Personnes, l'OCRVP, et pourrait atteindre le plafond maximum prévu dans ce genre de délits, 72 heures.

Pour rappel, Margaux Lahaye avait été retrouvée, désorientée, au sol, après avoir chuté du deuxième étage d'un appartement parisien en septembre 2019. Transportée à l'hôpital Georges-Pompidou, du 15e arrondissement de notre capitale, elle avait souffert de plusieurs fractures et avait terminé avec un bras dans le plâtre et une remise en place de la hanche après une luxation. Son visage et ses jambes semblaient intact, et ses organes vitaux n'avaient subi aucun dommage. Il semblerait que le bilan soit bien plus dramatique que ce que laissaient penser les informations divulguées au moment des faits.

Jean-Luc Lahaye, récidiviste ?

Jean-Luc Lahaye avait déjà été condamné, en 2007, à 10 000€ d'amende pour "atteinte sexuelle sur mineure de 15 ans". Les faits reprochés au compagnon de la jeune Paola sont donc ultérieurs à cette première peine. Majeures aujourd'hui, les deux plaignantes avaient 15 et 17 ans à l'époque. Leurs mères, suspectées de non-dénonciation de crime et de complicité de viol sur mineur de plus de 15 ans, ont également été placées en garde à vue. L'une a été prolongée alors que la deuxième a été relâchée sans poursuite.

Jean-Luc et Margaux Lahaye restent présumés innocents des faits reprochés, ainsi que les autres protagonistes de ces affaires, jusqu'au jugement définitif.