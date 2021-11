Jean-Luc Lahaye accusé de viols : on en sait plus sur sa garde à vue et celle de sa fille Margaux

En garde à vue depuis le 3 novembre 2021, le chanteur Jean-Luc Lahaye va passer une nuit de plus en prison révèle ce jeudi 4 novembre, l'AFP. L'artiste âgé de 68 ans, visé par une double plainte pour notamment des faits supposés de viols sur mineures, risque bien de finir en détention provisoire en raison de son passé judiciaire. En revanche, sa fille Margaux, elle aussi impliquée dans l'affaire, a pu sortir.

La garde à vue de Jean-Luc Lahaye été prolongée jeudi matin, a dévoilé le parquet de Paris à l'AFP. Elle atteint donc les 48 heures et pourrait potentiellement durer jusqu'à vendredi, pour atteindre le plafond maximum prévu pour ce genre de délits, à savoir 72 heures. L'interprète de Papa chanteur a été placé en garde à vue dans les locaux de l'Office central pour la répression des violences aux personnes (OCRVP). Il est visé par les accusations suivantes : viols et agressions sexuelles sur mineurs de plus de 15 ans, corruption de mineur, abus de faiblesse, atteinte à la vie privée et détention d'images pédopornographiques !

Jean-Luc Lahaye est visé par deux plaintes déposées en début d'année 2021 par deux femmes alors âgées de 15 et 17 ans au moments des faits, survenus en 2013 et 2014. Le Parisien a depuis dévoilé des détails sordides sur l'affaire... Dans le même temps, le parquet a précisé que la garde à vue de Margaux, la fille du chanteur, entendue pour "subornation de témoins et complicité de viol sur mineur de plus de 15 ans", "a été levée mercredi en raison de son état de santé". La jeune femme âgée de 37 ans a gardé de graves séquelles suite à sa chute survenue en 2019 depuis un immeuble à Paris.

Enfin, dans ce dossier, il y avait également deux autres femmes placées en garde à vue - les mères des plaignantes - suspectées de non-dénonciation de crime et complicité de viol sur mineur de plus de 15 ans. "La garde à vue de l'une d'elles a été prolongée, tandis que la seconde a été relâchée sans poursuite à ce stade", lit-on.

Il reste présumé innocent des faits reprochés ainsi que les autres protagonistes de ces affaires jusqu'au jugement définitif de cette affaire.