Jean-Luc Lahaye accusé de viols : pratiques sordides, surnom de son pénis... des détails chocs

Mercredi 3 novembre 2021, Le Parisien a dévoilé que le chanteur Jean-Luc Lahaye était visé par deux plaintes pour viols sur mineures. Ce qui représente en réalité qu'une petite partie de ce qui lui est reproché. Le quotidien revient plus longuement ce jeudi 4 sur l'affaire qui implique également sa fille Margaux et les deux mères des plaignantes (alors adolescentes au moment des faits survenus en 2013 et 2014).

Jean-Luc Lahaye est de nouveau en délicatesse avec la justice. Deux femmes, qui avaient entre 15 et 17 ans à l'époque, ont porté plainte contre lui en début d'année. Des anciennes fans qui se disent désormais libérées de la fascination qu'elles avaient pour lui et de son emprise. Parmi elles, on retrouve notamment R. celle qui avait alors valu au chanteur âgé de 68 ans d'être condamné en 2015 pour corruption de mineure. Si elle avait un temps évoqué des agressions sexuelles, elle s'était retractée avant de finalement saisir la justice. Aujourd'hui, l'interprète de Papa chanteur est visé des accusations suivantes : viols et agressions sexuelles sur mineurs de plus de 15 ans, corruption de mineur, abus de faiblesse, atteinte à la vie privée et détention d'images pédopornographiques !

Une relation entamée en 2013

Le Parisien revient sur la longue histoire entre Jean-Luc Lahaye et R. démarrée en 2013, à l'initiative de la jeune femme comme elle l'a admis auprès des enquêteurs, car elle était fan puis tombée amoureuse de l'artiste. Ce dernier, qui lui avait explicitement demandé son âge, ne voulait pas entretenir d'histoire avec elle avant de finalement céder. Par la suite, le chanteur star des années 80 lui aurait réclamé des photos d'elle nue mais plus encore... "La suite est une longue série d'échanges, webcam allumée, d'une crudité sans cesse croissante. Jean-Luc Lahaye réclame des photos, intime à la jeune femme de se caresser et de pratiquer des pénétrations avec un fruit, un épi de maïs, une cuillère... Il lui promet aussi des actes sexuels violents avec son sexe qu'il qualifie de 'guerrier'", relate Le Parisien qui évoque des détails sordides et le surnom donné par le chanteur à son pénis...

Une histoire d'abord à distance - repérée par les services de sécurité de Facebook qui feront un signalement aux autorités - qui finira par se concrétiser dans le réel. Et c'est là que Jean-Luc Lahaye, en couple avec Paola, aurait alors commis le pire. "Aujourd'hui, R. évoque bien désormais des rapports physiques non consentis." En revanche, le journal n'apporte pas de précision sur la seconde plaignante.

Les mères des victimes supposées impliquées

Le Parisien ajoute que, dans cette affaire, trois femmes sont aussi dans le collimateur de la justice : Margaux, la fille du chanteur, placée en garde à vue pour complicité de viol et subornation de témoin car soupçonnée d'avoir "fait pression sur les deux victimes pour qu'elles s'astreignent au silence et d'avoir elle-même aidé son père dans son entreprise de séduction des jeunes femmes" mais aussi les mères des deux plaignantes. Des femmes "en admiration devant le chanteur" qui auraient incité leurs filles à faire la rencontre de l'artiste et seraient même présentées avec elles à des rendez-vous avec Jean-Luc Lahaye. Elles ont été entendues par la police pour complicité de viol et non-dénonciation de crime.

Jean-Luc Lahaye, dont la garde à vue pourrait durer jusque vendredi avant une éventuelle mise en examen et un risque de détention provisoire en raison de son passé judiciaire.

Il reste présumé innocent des faits reprochés ainsi que les autres protagonistes de ces affaires jusqu'au jugement définitif de cette affaire.