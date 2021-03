Jean-Luc Lahaye, ses colères effrayantes : Quand son ex-femme Aurélie évoquait leur vie de couple

Parents de Margaux (née en 1984) et de Gloria (née en 1986), Aurélie et Jean-Luc Lahaye se sont mariés en 1982. Interviewés lors de l'émission Lunettes noires pour nuits blanches en 1989, ils évoquaient leur amour au cours d'un entretien touchant et sincère. Très éprise du chanteur français, Aurélie expliquait à quel point il était "unique" mais ne manquait également pas d'évoquer le caractère très dur de son époux. "Ce qui m'énerve le plus chez toi ce sont tes colères qui me font terriblement peur" confiait-elle, un peu timide devant les caméras.

Aurélie revenait notamment sur une dispute avec Jean-Luc qui était survenue au moment de l'enregistrement de leur duo L'amour pour qui enregistré en 1988. En désaccord sur le résultat final du single, l'artiste avait claqué la porte du studio laissant sa femme seule avec le producteur. À cette occasion, Jean-Luc avait tenu à clarifier son point de vue concernant cette brouille face aux caméras d'Antenne 2. "Ça partait pas très bien, tu ne voulais pas écouter ton mari, tu pensais que c'était parfait, moi j'étais en conflit avec toi, avec la direction musicale... Moi je voulais que tu sortes de là en étant contente de ce que tu allais entendre. Surtout tu sais bien la pire des choses c'est de regretter ce qu'on a fait et de se dire : 'Mince si j'avais su j'aurais pu faire dix fois mieux.' Alors voilà je voulais t'emmener jusqu'aux dernières limites. Évidemment tous les deux, sept ans de mariage on en est venus aux mots et j'ai préféré partir." indiquait Jean-Luc.