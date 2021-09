Jean-Luc Mélenchon enfariné : son agresseur jugé, quel verdict ?

Jean-Luc Mélenchon pensait certainement assister tranquillement à une manifestation en juin dernier avant que la situation ne dégénère. Le président de La France insoumise était à Paris pour assister à cette manifestation contre l'extrême-droite quand un évènement peu banal est survenu. Alors qu'il répondait aux questions des journalistes, l'homme politique de 70 ans s'est retrouvé littéralement couvert de farines ! Un acte que l'on doit à un Youtubeur souverainiste qui tient la chaîne Pourquoi Ça Craint ? et qui s'appelle Tilou M.

Si à l'époque l'information a fait grand bruit, on avait un peu oublié cet enfarinage, mais la justice a suivi son cours et le jeune homme vient tout juste d'être jugé dans cette affaire. Le youtubeur de 27 ans comparaissait pour jet de farine devant le tribunal correctionnel de Paris et il a été jugé coupable, mais "dispensé de peine". Un jugement plutôt clément puisque début juillet, le procureur réclamait 140 heures de travail d'intérêt général à l'encontre de l'accusé.

Lors de l'audience, aucun des protagonistes de l'affaire n'était présent puisque ni Tilou M., ni Jean-Luc Mélenchon ou aucun de leurs avocats n'ont fait le déplacement pour l'occasion. Le jeune youtubeur avait un complice avec lui, un certain Sami H., également reconnu coupable mais dispensé de peine. Ce dernier filmait la scène au moment de l'enfarinage du président de LFI.

Silence radio du côté de LFI

Pour l'heure, aucune réaction n'a émané du camp de Jean-Luc Mélenchon, qui n'avait pas porté plainte à l'époque et ne s'est pas constitué partie civile lors du procès. Celui qui se montre toujours très discret sur sa vie privée n'a donc pas souhaité commenté la décision de la justice et on imagine qu'il souhaite plutôt se concentrer sur l'élection présidentielle de l'an prochain.