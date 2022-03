Jean-Luc Reichmann désavoué : Cameron Woki dément totalement son annonce !

C'est un week-end de rêve qu'ont vécu les joueurs de l'équipe de France de rugby. Sous pression samedi soir face aux Anglais pour le fameux Crunch, les joueurs de Fabien Galthié ont réussi un match de grande qualité pour battre leur plus grand rival et remporter le tournoi des Six Nations en faisant au passage le Grand Chelem. Une magnifique soirée à laquelle ont assisté de nombreuses personnalités, dans un Stade de France plein comme un oeuf. Parmi les célébrités présentes, on a bien évidemment pu voir l'animateur et acteur Jean-Luc Reichmann.

Véritable fan de sport, le présentateur des 12 Coups de Midi a profité de l'occasion pour célébrer ce bel évènement en compagnie de Cameron Woki, avec qui il semble avoir une belle relation. Dans une publication postée sur son compte Instagram, il semblait même dire, sans le formuler explicitement, que le rugbyman de 23 ans attendait un heureux évènement. "Trop heureux d'avoir appris cette si excellente nouvelle pour Alyzée et son coeur, mon super pote Cameron Woki", écrivait-il, ajoutant dans un autre commentaire "Quel bonheur nous allons partager ensemble ‼️", ajoutant un emoji tête de bébé à la fin.