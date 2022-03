Jean-Luc Reichmann vend la mèche sur la future paternité d'un joueur phare du XV de France

C'est une soirée comme les fans de rugby en rêvaient depuis plus de douze ans maintenant en date du dernier Grand Chelem réalisé par l'équipe de France dans le tournoi des Six Nations. Face aux rivaux anglais, les Bleus ont réussi un match de grande qualité où les stars de l'équipe, à commencer par Antoine Dupont et Romain Ntamack, ont brillé pour offrir au Stade de France un grand spectacle. Des tribunes particulièrement bien garnies dans lesquelles on a pu voir du très beau monde. Si les stars internationales Tom Holland et Bradley Cooper étaient annoncées, les célébrités françaises étaient également à l'honneur.

Parmi elles, il y avait bien entendu Jean-Luc Reichmann, véritable fan de sport et supporter numéro un des équipes de France, que ce soit en handball, mais également en rugby. Visiblement très heureux après la victoire des Bleus, il s'est même allé à une sacrée confidence sur son compte Instagram après le match. Suivi par plus de 693 000 abonnés, l'animateur des 12 Coups de Midi a publié hier quelques photos de cette folle soirée, dont un selfie au côté de Cameron Woki, l'une des stars des Bleus. "Trop heureux d'avoir appris cette si excellente nouvelle pour Alyzée et son amoureux, mon super pote Cameron Woki", écrit l'homme de télé de 61 ans.

Si l'on comprend bien le message sous-jacent, Cameron Woki, seulement 23 ans, va donc très bientôt devenir papa pour la première fois ! "Vivement que nous puissions faire la fête bientôt tous ensemble avec TOUTE TOUTE l'équipe de France", se réjouit Jean-Luc Reichmann dans la suite de son commentaire. Une publication qui a ravi les internautes puisqu'elle a récolté près de 10 000 likes. Le joueur lui-même a laissé une série de coeurs en commentaire, et l'acteur Gil Alma en a profité pour féliciter le futur papa.