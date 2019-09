Jean-Luc Reichmann en larmes : émotion intense avec son grand frère et Slimane

Le 25 juin 2019, Jean-Luc Reichmann ne s'attendait certainement pas à vivre une journée aussi forte en émotions.

En ce début de l'été, le célèbre animateur de 58 ans a été surpris de recevoir un appel de Nikos Aliagas alors qu'il se trouvait sur le plateau de son jeu quotidien des 12 Coups de midi, sans savoir que ce dernier était en train d'enregistrer le deuxième numéro de La chanson secrète, diffusé le samedi 14 septembre 2019 sur TF1. Nikos Aliagas a alors ordonné à son collègue de la chaîne privée de venir le rejoindre dans un autre studio de TF1. Pris sur le vif et interloqué, Jean-Luc Reichmann s'est exécuté et engouffré dans une voiture pour le rejoindre. Quelques minutes plus tard, le comédien de la série Léo Mattei s'est retrouvé sur la scène de La chanson secrète devant des milliers de spectateurs.

Invité à s'installer dans la fameux fauteuil blanc, plongé dans le noir, Jean-Luc Reichmann a alors eu la surprise de découvrir son grand frère Bruno au piano. La surprise est immense parce que l'animateur sait que son grand frère déteste les caméras et les fuit. Puis Slimane est apparu sur scène et a entamé une magnifique interprétation de son titre Frérot.

Le chanteur révélé dans The Voice tenait à faire cette magnifique surprise à Jean-Luc Reichmann puisque c'est lui qui lui a ouvert les portes de la comédie en l'intégrant aisément et chaleureusement dans l'équipe de Léo Mattei. Mais le spectacle ne s'est pas arrêté là puisque sa soeur malentendante a été ajoutée à la mise en scène, via une photo mais aussi des chansigneurs qui ont traduit la chanson de Slimane en langue des signes. Complètement bouleversé, Jean-Luc Reichmann n'a cessé de pleurer, révélant une toute autre facette de sa personnalité aux spectateurs.

Marqué à jamais par ce moment unique, l'animateur des 12 Coups de midi l'a revécu le 14 septembre puisqu'il a regardé La chanson secrète. Il a notamment adressé un grand "MERCI" à Nikos Aliagas, publiant une photo de l'animateur avec les larmes aux yeux.