Jean-Luc Reichmann et la Covid-19 : "dans la tourmente", ses poumons surveillés

Dimanche 4 avril 2021, Jean-Luc Reichmann a dévoilé êtretouché par la Covid-19, sans approfondir le sujet. Alors que TF1 diffuse jeudi 8 avril la série Léo Mattéï, l'animateur a donné des nouvelles sur son état de santé.

"Pendant douze jours, j'étais à plat complet", révèle-t-il à 20 Minutes. Si on aurait pu croire que c'est lors d'un tournage (12 Coups de midi ou Léo Mattéï) que la star de TF1 est tombée malade, en réalité, c'est un de ses enfants qui l'a contaminé ! "C'est vrai que c'est venu des enfants certainement mais voilà", avait-il révélé à la radio. Cette fois, l'heureux papa de six enfants, âgés de 9 à 29 ans, en dit plus : "Depuis plus d'un an, on a vraiment pris toutes les précautions sur les tournages de Léo Mattéï et des 12 Coups de midi. On a été exemplaire de A à Z. Et un vendredi, l'école vous appelle pour vous dire : 'fermeture des classes'. J'ai envie de dire que c'est bien qu'on ait fermé les établissements scolaires, parce que je pense que le problème est venu de là. Trois jours plus tard, j'étais dedans, j'ai fait annuler tous les tournages."

Les fans des 12 Coups de midi doivent déjà craindre la pénurie d'épisodes du célèbre jeu mais pas d'inquiétude, il y a encore pas mal d'épisodes en boîte. Ouf !

Jean-Luc Reichmann a ensuite évoqué plus en détails son combat contre le coronavirus : "Quand vous rentrez dans le tunnel, vous ne savez pas comment vous allez sortir." Un combat qui n'est d'ailleurs pas terminé comme il l'a révélé : "Je me suis donné un petit moment. Ça fait une bonne douzaine de jours que je suis dans la tourmente, je fais les examens progressivement, les prises de sang, les scanners des poumons pour savoir quelles sont les incidences. Je pense qu'il faut suivre scrupuleusement le protocole, et je crois qu'il est urgent pour les personnes qui ne sont pas encore vaccinées – je ne suis pas dans la tranche d'âge –, que tout le monde le soit. Je ne souhaite à personne ce que j'ai vécu."

Nous lui souhaitons un prompt rétablissement !