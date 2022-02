Jean-Luc Reichmann et sa femme Nathalie : ce célèbre acteur qui s'est immiscé dans leur couple !

S'ils sont habituellement plutôt discrets, Jean-Luc Reichmann et son épouse Nathalie ont décidé de faire une petite exception cette semaine, en posant ensemble en Une du magazine Gala. L'occasion pour eux de parler de la série qu'ils ont créé tous les deux, Léo Mattéi mais aussi d'évoquer leur rencontre et leur rendez-vous atypique au restaurant... pendant lequel Alain Delon a fait irruption !

Retour quelques années en arrière : alors que Jean-Luc Reichmann est l'une des stars de TF1, il rencontre une styliste, Nathalie, sur un tournage. Celle-ci travaille en majorité aux Etats-Unis, s'occupe de grandes stars (Johnny Hallyday, Isabelle Huppert...) mais ne sait absolument pas que celui dont elle a croisé le regard est une véritable célébrité de la télévision française.

Elle le confie elle-même, elle a du "chercher sur Internet" pour découvrir qui il était et lui accorder un rendez-vous. Mais alors que les choses deviennent plus sérieuses entre eux et qu'ils enchaînent les rendez-vous, elle se confie à un acteur dont elle est proche au travail, Alain Delon : "A l'époque, je travaillais comme styliste pour ses pièces de théâtre. Il était très protecteur avec moi et un jour, je lui ai dit que j'avais rencontré l'homme de ma vie."

L'acteur prend son rôle de protecteur au sérieux et décide de vérifier que les tourtereaux seront vraiment heureux ensemble. "Le soir même, alors que nous dînions en amoureux, Alain m'appelle et me demande : 'Tu es où ?' Une demi-heure plus tard, il nous rejoint à l'improviste au restaurant et s'assoit directement entre nous deux. Et là, j'ai vu Jean-Luc blêmir", raconte-t-elle.

L'animateur, habitué aux blagues et aux mots d'humour, a eu certainement beaucoup moins envie de rire devant le monstre du cinéma. Avec le recul, il se souvient parfaitement avoir "dû passer l'examen Alain Delon" : "Oui, il m'a posé 50 questions sur ma vie, mes intentions, un vrai travail d'enquête... Il a conclu avec cette phrase : 'Fais attention à elle, sinon je serais là !' Je n'en menais pas large, j'avais Alain Delon en face de moi quand même... Ensuite, il s'est levé et a lancé à Nathalie : 'Allez, on y va, on va travailler !' Je suis resté interdit !"

Plutôt habitué aux personnages sombres, l'éternel rival de Jean-Paul Belmondo n'était pas prêt à laisser partir sa petite protégée avec n'importe qui ! Heureusement, il a plutôt eu du flair : le couple est désormais ensemble depuis de nombreuses années et s'amuse toujours autant. Attachés à la vraie vie, ils expliquent dans leur interview être "un couple normal, pas bling-bling", et toujours pas marié.

Plutôt timide et réservé dans la vraie vie, Jean-Luc Reichmann accepte assez peu de parler de sa vie. Pourtant, il l'assure, cette histoire avec Alain Delon est totalement réglée : "Depuis j'ai joué avec sa fille Anouchka, un vrai régal". On n'en doute pas !