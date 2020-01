Jean-Luc Reichmann : L'animateur vivement critiqué par Jean-Michel Maire

Jean-Michel Maire, chroniqueur phare de Touche pas à mon poste (C8) depuis 2010, n'a pas sa langue dans sa poche et encore moins depuis qu'il s'est improvisé "sniper officiel" de l'émission... Mais mardi 21 janvier 2020, l'homme de 58 ans a fait très fort. Alors que Cyril Hanouna lançait un sujet sur le jeu télévisé phare de TF1, Les 12 Coups de midi, Jean-Michel Maire s'est complètement lâché, critiquant vivement son célèbre animateur, Jean-Luc Reichmann.

"Désolé, moi, je suis pas fan du tout. Je trouve que c'est un peu des jeux à l'ancienne, dans les bruitages, dans les effets spéciaux, les petites musiques", commence-t-il en parlant de l'émission à laquelle il a accordé un très faible 3 sur 10. Mais le chroniqueur ne s'est pas arrêté en si bon chemin... Très rapidement, il s'en est pris au célèbre animateur : "Reichmann, je sais que vous l'adorez [en s'adressant à Cyril Hanouna, NDLR], il est bon, il cartonne, mais il en fait trop. Quand il rit, il en fait des tonnes. Vous aussi [toujours en s'adressant à Cyril Hanouna], mais vous, on sent que c'est sincère. Quand quelqu'un fait deux notes au pipeau, tout de suite c'est un Mozart, etc. Tout est surjoué. Moi, j'arrive pas à rentrer dedans, j'y crois pas", lance-t-il sans aucun filtre.

Un avis qui a beaucoup partagé le reste des chroniqueurs. Gilles Verdez a notamment exprimé son désaccord avec beaucoup d'enthousiasme : "Je ne suis pas du tout d'accord. J'adore Jean-Luc Reichmann. Je trouve qu'il a de l'empathie, qu'il est dynamique, moderne, il sait se renouveler, il est proche des gens. Je suis sûr que c'est quelqu'un de vrai. J'aime beaucoup son émission. (...) On a un panorama du monde avec l'histoire, la géographie, on apprend des choses, j'adore !", explique-t-il.

Malgré ces avis très divergents, les téléspectateurs sont unanimes : Les 12 Coups de midi est un programme qui fonctionne à merveille si l'on en croit les audiences quotidiennes. Après l'impressionnant parcours de Christian Quesada (écroué depuis pour "corruption de mineur" et "détention et diffusion d'images pédopornographiques" depuis) et du jeune Paul, c'est maintenant Éric qui fait vibrer les fans de l'émission.