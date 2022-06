Jean-Luc Reichmann percuté par une voiture : il revient sur son gravissime accident de moto

Jean-Luc Reichmann est aujourd'hui, l'un des animateurs télé préférés des Français. Alors qu'il est au sommet de sa popularité grâce à son jeu quotidien Les 12 Coups de midi, TF1 va lui consacrer un documentaire inédit Jean-Luc Reichmann, un destin hors du commun qui sera diffusé le 2 juillet prochain. Un documentaire dans lequel l'animateur star de TF1 évoque sa jeunesse, sa tâche de naissance sur le nez qui a valu entre autres des moqueries de la part de ses camarades de classe à l'école, sa carrière et sa vie personnelle. Le tout accompagné des témoignages de sa mère Josette et de son frère Bruno.

Ce documentaire est aussi l'occasion pour Jean-Luc Reichmann, de revenir sur le terrible accident de moto qu'il a subi en 1984. À l'époque, le jeune Jean Luc se fait percuter par un homme véhiculé et se retrouve pendant un an à l'hôpital où il subit plusieurs interventions chirurgicales. Un accident qui lui a laissé quelques séquelles dont une cicatrice sur l'avant-bras gauche qu'il n'a pas hésité à montrer sur le plateau des 12 Coups de midi en 2017 pour sensibiliser les jeunes aux dangers de la route.

"Je savais que je n'avais pas à me plaindre mais à gagner ce combat"

À maintenant 61 ans et près de 40 ans après ce terrible accident, Jean-Luc Reichmann semble en être sorti plus fort comme il l'a confié dans une interview accordée à Voici.fr : "Je l'ai vécu comme un combat, pour lutter et continuer à espérer. Quand ma mère dit que je ne me suis jamais plaint une seule fois, je ne m'en suis jamais rendu compte. Je savais que je n'avais pas à me plaindre mais à gagner ce combat. Mais comme des centaines de milliers de Français qui se battent contre la maladie et les fléaux de la vie quotidienne, c'était effectivement un combat et quelque part, je l'ai gagné."

Néanmoins, Jean-Luc Reichmann ne semble pas fâché avec la moto puisqu'il a passé quelques jours en road-trip avec sa femme Nathalie Lecoutre aux États-Unis. Comme quoi, un malheureux accident n'efface pas toujours la passion !