Jean-Luc Reichmann, sa soeur handicapée : "J'avais un devoir de protection"

Jean-Luc Reichmann s'est toujours battu pour que toutes les émissions soient sous-titrées. Le présentateur de 59 ans a une petite soeur prénommée Marie-Laure qui est sourde, il souhaitait donc qu'elle puisse comprendre tout ce qu'il se passait sur les plateaux télévisés. Très proche d'elle, il s'est confié sur ce sujet auprès de nos confrères de TV Grandes Chaînes (numéro du 17 février 2020).

L'animateur des 12 Coups de midi (TF1) a accepté de dévoiler de tendres photos de son enfance. Sur l'une d'elles, on le découvre avec Marie-Laure dans un jardin. Un cliché datant de 1977. "Elle a été comme un 'détonateur' pour moi. On s'est aperçu tardivement qu'elle était sourde à 97%. Ici, elle avait 3 ans et moi, 13 ou 14. C'est à cet âge-là que j'ai compris que, finalement, ma tache n'était pas grand-chose en comparaison de son handicap. J'avais – et j'ai toujours – un devoir de protection envers ma petite soeur, qui était encore plus montrée du doigt que je ne l'étais", a expliqué Jean-Luc Reichmann.

La star de Léo Matteï – dont le lancement de la nouvelle saison est prévu pour le 27 février – a en effet été au coeur des moqueries de ses camarades d'école à cause de son angiome, qui se caractérise par une grande tache au niveau du nez. "J'étais très timide, très pudique. Je n'osais pas m'exprimer. Pour oublier que les enfants me montraient du doigt et m'appelaient 'nez râpé' ou 'la tache', j'essayais de bien travailler en classe. Ça s'est bien passé jusqu'en CM2. Mon père était muté chaque année pour son travail, je devais donc me faire 'réadopter' à l'école. C'était une souffrance à chaque fois. Aujourd'hui, les différences sont acceptées, mais, à cette période, je faisais... tache", s'est-il rappelé. Depuis, il se bat pour les "respects de la différence" comme il l'avait expliqué à Télé 7 jours en juillet 2016.