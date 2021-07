Jean-Luc Reichmann : Tendre déclaration à Nathalie pour une occasion spéciale

Ce mardi 27 juillet est un jour particulier pour Jean-Luc Reichmann. Le présentateur star de TF1, âgé de 60 ans, a dévoilé un cliché de sa compagne, Nathalie, à l'occasion de... sa fête ! Sur ses comptes Twitter et Instagram, l'animateur du jeu télévisé Les 12 coups de midi a partagé une photo de sa tendre moitié, lui souhaitant par la même occasion une "bonne fête", suivie d'un émoji coeur.

Si l'on ne voit pas le visage de la mère de ses enfants, Jean-Luc Reichmann a pris le soin de montrer le décor. A travers son post, on apprend que sa partenaire et lui sont en vacances sous le soleil et passent du bon temps en tête-à-tête ! Le teint hâlé et habillée d'une tunique blanche, Nathalie Lecoultre se tient face à son conjoint. Les amoureux, en couple depuis plus de vingt ans, sont en pleine partie de Backgammon, un jeu de société très en vogue dans les années 1980 et qui revient à la mode.