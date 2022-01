Jean-Marc Barr ancien "dépendant au porno" : ses confidences cash sur sa vie sexuelle

Les spectateurs ont eu la larme à l'oeil en le voyant plonger pour toujours dans les profondeurs océaniques, dans le film Le grand bleu de Luc Besson. Dans la vraie vie, Jean-Marc Barr a traversé un autre type de tunnel. Loin d'être addict aux grandes eaux, aux tubas et autres matériels de snorkeling, le comédien visualisait un genre cinématographique différent de manière très fréquente : "addict au sexe", il était "dépendant au porno", comme il l'expliquait avec grande honnêteté lors d'une interview accordée au magazine Lui en 2015.

C'est un peu dur pour ma femme, mais c'est comme ça

Il a fini par sortir la tête de l'eau. Une fois la spirale terminée, Jean-Marc Barr a calmé le rythme de ses visionnages intempestifs, mais a aussi vu sa libido baisser considérablement, quitte à mettre son couple en péril. "D'un coup, ça m'est tombé dessus, je me suis vu draguer des filles et je me suis rendu compte que j'étais juste en train de flatter mon ego... Et j'ai tout arrêté, racontait l'acteur de 61 ans. Ca fait presque deux ans que j'ai découvert la liberté et le bonheur de ne plus être obsédé par ça. C'est un peu dur pour ma femme [Stella di Tocco, mère de son fils Jude, 6 ans, NDLR.], mais c'est comme ça." Stella di Tocco avait croisé pour la première fois l'acteur lors du Festival d'Angers en janvier 2014.

Il n'a jamais, pour autant, oublier cette période où il se passionnait pour les films X. Il avait même produit, co-réalisé et joué dans un film en 2012, intitulé Chroniques sexuelles d'une famille d'aujourd'hui, dans lequel aucune scène de sexe n'était simulé - à l'exemple de Love de Gaspar Noé, The Brown Bunny de Vincent Gallo. "Ce film est un antiporno avec des anonymes qui font vraiment l'amour, expliquait Jean-Marc Barr aux journalistes de Closer. Le but du film est de faire une proposition alternative à l'industrie du porno, qui domine à 90% la représentation de la sexualité, où l'image de la femme est ternie. C'est tellement rare de voir au cinéma ou à la télé une sexualité qui ressemble à la vie de chacun. Nos enfants sont exposés au porno dès le plus jeune âge, alors pourquoi ne pas leur montrer ce qu'est vraiment la sexualité ?"

Retrouvez Jean-Marc Barr dans La corde, sur arte, le 27 janvier 2022.