Jean-Marc Généreux trop maquillé dans "Spectaculaire" ? Sa réponse pleine d'humilité

Le 3 octobre 2020, Jean-Marc Généreux a fait ses premiers pas en tant qu'animateur dans la toute nouvelle émission de France 2 : Spectaculaire. Aux commandes de ce programme de divertissement qui accueille des artistes issus du monde de la danse, de la musique, du cirque ou de la magie, l'ex-juré de Danse avec les stars a prouvé ses talents de showman et a conquis plus de 2 millions de téléspectateurs (soit 10.7 % de part de marché). Une performance saluée par de nombreux internautes qui ont apprécié la bonne humeur et l'esprit cabaret du show. Comme on pouvait s'y attendre, certains d'entre eux ont néanmoins émis quelques critiques à l'égard de Jean-Marc Généreux, notamment concernant son look.

Très beau spectacle

"Tu as été trop bien, tu commences comme Johnny Hallyday. Très beau spectacle ! Moi c'est pas ma tasse de thé mais je reconnais que c'était magnifique. Je ne comprends toujours pas pourquoi ce costume et tu étais un peu trop maquillé je trouve. Mais ce n'est pas grave tu as été super comme toujours", a par exemple commenté un Twittos. Très ouvert à la critique, le présentateur de 57 ans a tenu à répondre personnellement à l'internaute. "J'en prends bonne note !" a-t-il écrit, prouvant ainsi sa bienveillance et son humilité légendaires.