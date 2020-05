Jean-Marie Bigard déménage par amour pour Lola Marois

Mariés depuis huit ans, Jean-Marie Bigard et Lola Marois roucoulent comme au premier jour. Les deux comédiens ont eu la chance de passer ces semaines de confinement ensemble. Le 16 mai 2020, Jean-Marie Bigard a expliqué à Télé Star n'avoir jamais été aussi amoureux.

"Nous sommes mariés depuis huit ans, mais ces dernières semaines passées ensemble nous ont permis de connaître tous les rouages de cet amour fou qui nous lie. Jamais nous n'avons été aussi amoureux que pendant le confinement", a confié l'humoriste retraité au magazine.

Alors que l'heure du déconfinement a sonné, Lola Marois (35 ans) s'apprête à retrouver le tournage de Plus belle la vie à Marseille. Par amour pour son épouse, Jean-Marie Bigard a décidé de déménager pour rester proche d'elle. "On envisage de déménager dans le Sud d'ici à fin mai. J'ai gardé des liens très forts avec la région de Mougins, où j'ai eu un restaurant à une époque. L'idée, c'est aussi de me rapprocher de Lola, qui va reprendre ses tournages de Plus belle la vie à Marseille", a-t-il annoncé à Télé Star. En effet, avant de le vendre en 2008, Jean-Marie Bigard a été, trois ans durant, le propriétaire du restaurant Le Feu follet, à Mougins (Côte d'Azur).

Dimanche 17 mai 2020, Jean-Marie Bigard fêtait son 66e anniversaire. L'occasion pour son épouse de lui adresser un beau message d'amour. "Joyeux anniversaire mon roi. Je t'aime pour la vie", a-t-elle écrit sur Instagram, dévoilant au passant une belle photo d'eux. Mariés depuis 2011, Jean-Marie Bigard et Lola Marois sont parents de jumeaux, Jules et Bella (7 ans).

Retrouvez l'interview de Jean-Marie Bigard en intégralité dans le dernier numéro de Télé Star.