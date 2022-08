Jean-Marie Bigard et Lola Marois : Leur adorable et grand fils Jules se lance dans l'humour... Ils valident !

"Le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre" selon Jean-Marie Bigard ... et quand on voit la suite de la vidéo, on peut se dire qu'il a plutôt raison ! En vacances avec sa femme Lola et leurs jumeaux Jules et Bella, 9 ans et demi, l'humoriste a eu le plaisir de voir son fils raconter une blague qui aurait pu être la sienne. Un moment adorable, filmé par la maman, conquise, qui l'a posté sur TikTok.

Face caméra, nullement impressionné, le jeune garçon assis en face de sa soeur au restaurant joue son histoire : "Y a une personne qui s'appelle Nick et malheureusement, il a perdu sa mère. Il rentre du boulot et il dit à ses collègues 'J'ai perdu ma mère'. Et sa collègue lui dit alors 'Nick... ta mère", faisant éclater de rire ses parents, visiblement son meilleur public.