Lola Marois outrée par une question déplacée : sa réponse sèche !

Comme de nombreuses stars sur les réseaux sociaux, Lola Marois répond régulièrement aux nombreuses interrogations de ses abonnés. Et samedi 4 septembre 2021, l'épouse de l'humoriste Jean-Marie Bigard a décidé de permettre à sa communauté de lui poser diverses questions. Mais à la vue d'une question très osée, la comédienne de 38 ans a rapidement sorti les griffes.

Lorsque les questions des internautes n'étaient pas de l'ordre de l'intime, Lola Marois a répondu en toute sincérité. Mais lorsqu'elle a reçu des questions un peu trop suggestives, cette dernière ne s'est pas faite prier pour remettre les internautes à leur place. D'abord questionnée sur l'éventualité d'un compte Mym (plateforme permettant de vendre des photos de charme), Lola Marois a vite balayé cette éventualité estimant que ce réseau social était un "média stérile et voyeuriste". Sans compter qu'il "pousse les femmes à se déprécier". Une première question osée à laquelle elle a pris le temps de répondre en toute sincérité. "L'amour avec une femme ?", a ensuite demandé un autre abonné. "Et bien, c'est comme la conduite... Je trouve ça top chez les autres, mais c'est pas pour moi. En revanche, soyons libres d'aimer qui nous voyons", a-t-elle exprimé, mentionnant avec humour : "Je dis ça parce-que je n'ai toujours pas le permis." Toutefois, en voyant d'autres questions de ce genre arriver, Lola Marois a vite perdu patience. Un internaute lui a demandé : "String ou culotte ?" Une question trop intime aux yeux de la mère de Jules et Bella Bigard (8 ans) qui lui alors répondu, agacée : "Va t'hydrater frero".

Lola Marois recadre les internautes

Visiblement habituée à recevoir ce genre de messages, l'auteur de Bad Girl recadre régulièrement celles et ceux qui lui font des remarques déplacées. Pour preuve, en mai 2020, suite à sa participation à Un Dîner Presque Parfait, l'actrice de Plus belle la vie avait été critiquée sur son âge. Une remarque qui avait encouragé cette dernière à mettre en garde ses abonnés : "Beaucoup de personnes obtus, sinistres et aigries par la vie ont été en ce jour bloqué de mon Instagram et devront par la même aller déverser leur venin sur d'autres comptes joyeux comme le mien. À qui le tour ? Je suis très chaude aujourd'hui !"