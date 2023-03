Jean-Marie Bigard : "Il n'a pas tenu", son ex-femme Claudia raconte la terrible perte de leur bébé

L'émission La grosse rigolade présentée par Cyril Hanouna fait son grand retour ce jeudi soir sur C8. Jean-Marie Bigard, le roi de la blague, sera une fois de plus de la partie. L'occasion de se pencher sur l'humoriste, mais d'évoquer un sujet tout sauf drôle : celui de la perte de l'un de ses enfants avec son ex-femme Claudia. Mariés pendant 18 ans, ils ont désiré avoir un bébé et ont fait pas moins de onze fécondations in vitro pour que la danseuse brésilienne de cabaret tombe enceinte. Ce qui est arrivé. D'ailleurs, les deux tourtereaux attendaient, non pas un, mais deux enfants. De quoi les ravir.

Malheureusement, seul un d'entre eux est né. Il s'agit du petit Sasha, aujourd'hui âgé de 13 ans. Son jumeau n'aura donc pas survécu. Ce qui a bien évidemment beaucoup attristé le couple. "Ma vie avec Jean-Marie n'a jamais été facile. J'ai fait quatre hémorragies dont une qui m'a conduite en réanimation. D'ailleurs, j'attendais des jumeaux mais l'autre bébé n'a pas tenu. À la deuxième, on a vraiment cru que le bébé ne tiendrait pas... Voilà pourquoi j'avais cette angoisse de mort ! Il y avait ma vie en danger et cette autre petite vie en moi", avait confié Claudia dans une interview un mois après la naissance de leur fils.

La peau presque transparente

Depuis cette douloureuse étape, les parents de Sasha se sont séparés. Aujourd'hui, Jean-Marie Bigard est fou amoureux de la comédienne Lola Marois. Ils se sont dits oui depuis déjà douze ans. Un mariage sur lequel il était revenu en détails dans Touche pas à mon poste il y a quelques jours. Ensemble, ils ont eu deux jumeaux, prénommés Jules et Bella. Deux enfants nés prématurément en 2012, ce qui lui a sans doute rappelé des mauvais souvenirs. Il a dû avoir peur que le scénario se répète. Une nouvelle période difficile sur laquelle il était revenu dans l'émission Dans le rétro sur France Bleu, le 24 février 2018.

"Ils sont sortis à 6 mois de la boîte à maman. Deux grenouilles rouges, la peau presque transparente. Tu voyais presque les organes à travers eux... Il était impossible de faire du corps à corps les premiers jours. Je me disais : 'Non non, on va les briser si on prend ces toutes petites choses", s'était-il souvenu. Heureusement, ses jumeaux sont depuis, aux dernières nouvelles, en bonne santé. De quoi rassurer leur célèbre papa.