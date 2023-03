Jean-Marie Bigard : Limousine de 10 mètres, 12 clowns... Son incroyable demande en mariage à Lola

Ce mardi 7 mars, sur le plateau de Touche pas à mon poste, Jean-Marie Bigard s'est souvenu de son incroyable et insolite demande en mariage pour Lola Marois, qu'il avait rencontrée en 2007 et avec qui il est devenu parent des jumeaux Bella et Jules en 2012. Il a notamment expliqué avoir ramené un orchestre en bas de chez elle. "12 clowns sous le balcon de Lola, des amis à moi : 'pin pin pin pin !'", a-t-il raconté à Cyril Hanouna et ses chroniqueurs, en imitant les bruits d'une fanfare.

"Elle ouvre la fenêtre, elle se demande ce qu'il se passe !", a-t-il poursuivi, en précisant qu'à ce moment-là, une "limousine de dix mètres", s'était alors "garée dans la rue", en étant "cachée". La comédienne s'est alors retrouvée, depuis sa fenêtre, nez-à-nez avec son amoureux, habillé dans un "smoking", et entouré d'une dizaine de clown en train de chanter. Elle est finalement descendue de son balcon avant d'apercevoir la limousine puis de monter dedans, en étant suivie par les clowns qui "couraient derrière elle" en jouant toujours de leurs instruments.