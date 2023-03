Diaporama : Jean-Marie Bigard : Limousine de 10 mètres, 12 clowns... Son incroyable demande en mariage à Lola

1 / 16 Ce mardi, Jean-Marie Bigard était, comme à son habitude désormais, sur le plateau de " Touche pas à mon poste" . Jean-Marie Bigard dans "TPMP". © TPMP

Au cours de l'émission, il s'est souvenu de son incroyable et insolite demande en mariage pour Lola Marois.

Il l'avait rencontrée en 2007. Ensemble, ils sont devenus en 2012 parents de jumeaux : Bella et Jules.

Il a notamment raconté avoir ramené un orchestre en bas de chez elle, le jour de la demande en mariage.

" 12 clowns sous le balcon de Lola, des amis à moi : pin pin pin pin ! ", a-t-il raconté à Cyril Hanouna et ses chroniqueurs, en imitant les bruits d'une fanfare.

Il l'avait ensuite emmenée dans une limousine au "Grand Véfour", un célèbre restaurant gastronomique, avant de cacher la boite contenant la bague dans un dessert.

