Diaporama : Jean-Marie Bigard : "Il n'a pas tenu", son ex-femme Claudia raconte la terrible perte de leur bébé

1 / 17 Jean-Marie Bigard : "Il n'a pas tenu", son ex-femme Claudia raconte la terrible perte de leur bébé

Jean-Marie Bigard fera partie du casting de l'émission "La grosse rigolade" ce jeudi soir.

4 / 17 L'occasion de se pencher sur sa précédente union avec Claudia, et plus précisément sur la perte de leur bébé. Archives - Jean-Marie Bigard et sa femme Claudia au spectacle de Pierre Palmade et Dominique Lavanant. © BestImage

5 / 17 En effet, mariés pendant 18 ans, ils ont désiré avoir un bébé et ont fait pas moins de onze fécondations in vitro pour que la danseuse brésilienne de cabaret tombe enceinte. Archives - Mariage de Jean-Marie Bigard et Claudia. © BestImage

6 / 17 Ce qui est arrivé. D'ailleurs, les deux tourtereaux attendaient, non pas un, mais deux enfants. De quoi les ravir. Jean-Marie Bigard et sa femme Claudia à Saint-Tropez. © BestImage

