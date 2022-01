Jean-Michel Blanquer et son sosie bluffant : le ministre réagit, "ça a l'air de lui plaire de faire ça"

La vie au gouvernement n'est pas de tout repos, notamment pour Jean-Michel Blanquer ces derniers jours. Le ministre de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports a dû essuyer la controverse de ses congés à Ibiza, alors que la colère des enseignants grondaient face aux nombreux protocoles sanitaires liés à la pandémie de la Covid-19. C'est dans ce contexte qu'a fait surface une vidéo où l'on voit son "sosie" se dandiner comme s'il se trouvait dans une boîte de nuit de la célèbre destination des Baléares. Un joyeux luron lui-même engagé dans la politique que Le Parisien a rencontré. De son côté, le ministre de Jean Castex a réagi à cette parodie qui a fait le buzz.

Durant l'Ibizagate, des militants politiques ont trouvé une idée pour critiquer les actions du gouvernement : danser en tenue de vacances à la plage, mais ce n'est pas tout car parmi eux, un homme, ressemblant furieusement à Jean-Michel Blanquer, a fait sensation en se dandinant moitié-costume cravate, moitié short et palmes. Après avoir dansé devant les locaux du ministère de l'Education nationale le 19 janvier 2022, il a renouvelé l'expérience lors de la manifestation du 27 janvier sur la hausse des salaires, sujet brûlant dans ce corps de métier. Il s'agit de Nour Durand-Raucher, élu EELV de Paris. Ce dernier ne souhaite pas réitérer l'expérience : "Cette fois, j'arrête, je redeviens Nour, élu écolo de Paris et conseiller du XIe arrondissement." Sauf si un nouveau scandale venait à éclater ?

"Je pense que d'ici l'élection présidentielle, il va se tenir à carreau", estime l'élu des Verts. "En se pointant sous les fenêtres du ministère, rue de Grenelle (7e arrondissement de Paris), en maillots de bain et pour moi, en caleçon et veste de costume, on était loin d'imaginer le buzz que ça allait faire. On l'espérait au fond. Pour nous, c'était surtout une façon de réagir face à cet épisode d'Ibiza. Avec humour et décalage. Et ça a marché. Le message est passé ! Comme quoi on peut protester, s'engager en politique autrement, en ne se prenant pas au sérieux." Sur Twitter, il a insisté sur le fait qu'il fait partie d'une action collective : "Merci à celles et ceux avec qui je suis allé devant le ministère le 19 ou dans le cortège le 27, collectifibiza.fr c'est une équipe."