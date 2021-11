Jean-Michel Blanquer très gêné d'aborder son couple avec Anna Cabana

Les projecteurs braqués sur le journaliste et animateur Thomas Sotto et sa compagne Mayada Boulos, conseillère en communication du Premier ministre Jean Castex, mettent la lumière sur d'autres couples dont l'une des parties est en politique, l'autre devant une caméra ou une plume. D'habitude très discret sur sa vie privée, Jean-Michel Blanquer a dû réfléchir à cette question sur le plateau de la matinale de France Info ce 8 novembre 2021, étant lui-même dans cette situation avec sa compagne Anna Cabana.



Visiblement gêné de devoir réagir sur une question de vie privée, le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer a tout de même répondu aux questions de Salhia Brakhlia et Marc Fauvelle. En effet, les interrogations reposaient sur la nécessité du départ de Thomas Sotto de l'émission politique Elysée 2022, après la divulgation de sa relation avec Mayada Boulos qui oeuvre depuis 2020 au sein du gouvernement Castex. "C'est toujours une décision personnelle. Cela doit susciter peu de commentaires. Le fait que ce soit un homme me paraît être quelque chose de positif. Souvent, on voit les choses dans le sens inverse", répond le ministre, appuyant les propos de l'animateur qui a déclaré au Parisien : "Ma seule consolation, c'est d'être le premier homme à s'effacer pour une femme, alors que jusqu'à présent c'était toujours elles qui étaient priées de rester à la maison."

Les deux journalistes de la matinale souhaitaient toutefois une réaction plus personnelle de leur invité car ce dernier est lui-même en couple avec une journaliste qui a couvert la politique française, Anna Cabana. Officiant sur BFMTV, elle a décidé de s'en écarter pour rejoindre la rubrique livres du Journal du dimanche, malgré le soutien du directeur de l'information de la chaîne, Marc-Olivier Fogiel. "Je ne parle jamais de ma vie personnelle. On est tous des êtres qui doivent penser par nous-mêmes. C'est à ça que sert l'école (...) Ce n'est pas parce que vous êtes le conjoint de quelqu'un que vous pensez comme cette personne ou même que vous l'influencez", a expliqué pudiquement Jean-Michel Blanquer.

Séparé d'Aurélia Devos, son ancienne élève à l'Institut d'études politiques de Lille avec qui il partageait sa vie depuis près de quatorze ans, Jean-Michel Blanquer a été marié dans un premier temps avec Sophie de Puybaudet, la mère de ses trois enfants. C'est Le Point qui a annoncé en juin 2020 que le ministre s'était séparé d'Aurélia Devos, tandis qu'Anna Cabana avait décidé de quitter quelque temps plutôt, son conjoint, Yves Cabana, fils de l'homme politique Camille Cabana.