Jean-Michel Maire, finaliste d'un concours de beauté : sa photo publiée

Nouveau lot de révélations dans C que du kif ce mercredi 3 juin 2020. Comme à son habitude, Cyril Hanouna aime connaître les expériences personnelles de ses chroniqueurs autour des sujets sur lesquels ils débattent sur le plateau de C8. Dans son dernier numéro, l'animateur menait la discussion autour des concours de beauté. Si on pouvait s'attendre à ce que Géraldine Maillet ou encore Sophie Coste partagent quelques anecdotes à propos de leur passé de mannequin, il était en revanche beaucoup moins prévisible de voir Jean-Michel Maire intervenir dans cet échange. Et pourtant, il a bel et bien une connaissance dans ce milieu.

En effet, à la surprise de tous, il a confié avoir déjà participé "à (son) insu" à un concours. "Quand j'étais jeune, ma soeur me trouvait très beau quand j'avais 17 ou 18 ans. Et du coup elle avait acheté un appareil photo et m'avait pris en photo", s'est-il souvenu. Et de poursuivre : "Je m'étais prêté au jeu et, sans me le dire, elle avait envoyé ça au magazine 20 ans, je ne sais pas si ça existe toujours [le célèbre magazine mensuel féminin, pour adolescentes et jeunes femmes 20 ans, créé en 1961, a définitivement disparu fin 2006, NDLR]. C'était le concours du plus beau modèle de France, l'espoir mannequin de France. Et j'étais allé en finale !" À l'époque, Jean-Michel Maire avait quitté sa province d'Épinal dans les Vosges pour rejoindre Paris où le casting avait lieu. Malheureusement, pas très à l'aise dans son corps, il n'était pas allé plus loin. "J'avais encore un peu de boutons, et ils ont vu que je n'étais pas très motivé, donc je n'ai pas été pris", a-t-il conclu, lui qui a tout de même pu avoir sa photo publiée dans le magazine en question.

Pas de regrets néanmoins pour Jean-Michel Maire qui aura finalement fait ses armes dans le métier de journaliste, allant jusqu'à devenir correspondant de guerre. Il est aujourd'hui l'un des chroniqueurs historiques de Cyril Hanouna.